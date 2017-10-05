Россвязь будет развивать электрическую и почтовую связи в Калининградской области

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Россвязь планирует развивать электрическую, почтовую и специальную связь на территории Калининградской области. Соответствующее соглашение было подписано в четверг в Москве губернатором региона Антоном Алихановым и руководителем Федерального агентства связи (Россвязь) Олегом Духовницким.

"Мы уже обсудили целый перечень вопросов, которые мы будем в ближайшее время развивать. Это вопросы, связанные и с электрической связью, и с почтовой связью, вопросы, связанные со специальной связью, и ряд других вопросов, которые в дальнейшем будут более детально и предметно проработаны", - сказал Духовницкий.

Он отметил, что особое положение Калиниградской области требует специального подхода. "Сегодня особый случай: Калининградская область - особая область, это анклав, <...> и наши граждане и организации, которые находятся на этой территории, нуждаются в особом подходе и в самых современных решениях, которые необходимо туда внедрять, поддерживать и развивать", - добавил руководитель Россвязи.

По словам Алиханова, несмотря на удаленность региона, связь на территории области развита "достаточно неплохо", однако есть ряд вопросов, требующих решения в ближайшее время. "Остаются пока нерешенными вопросы с тем же оптоволоконным кабелем, который надо тянуть. Нам бы хотелось какого-то решения, определенности, как это будет финансироваться", - сказал губернатор.

Алиханов также сообщил, что область будет сотрудничать с ведомством и в области образовательных программ. В частности, регион планирует готовить специалистов по программам высшего и среднего профессионального образования в институтах, подведомственных Россвязи.

"Это одно из серьезных направлений, потому что программа цифровой экономики, которую президент объявил, требует не только содержательного и идейного наполнения, но и наполнения людьми, которые будут это все воплощать в жизнь", - сказал он.