Qiwi купила бренд и программное обеспечение Рокетбанка и "Точки" у "ФК Открытие"

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Qiwi приобрела бренд и программное обеспечение Рокетбанка и "Точки".

Об этом журналистам сообщил гендиректор Qiwi Сергей Солонин в ходе форума Finopolis-2017.

"Мы купили программное обеспечение и бренд Рокетбанка и "Точки" у банка "Открытие". Сумму сделки не раскрываем. Речь идет именно о технологии и бренде, возможно, персонал Рокетбанка и "Точки" будет переведен в Qiwi", - отметил Солонин. Он подчеркнул, что клиенты Рокетбанка и "Точки" остаются в банке "Открытие".

Солонин также сообщил, что временная администрация банка планирует увеличить долю в Qiwi, "сейчас на банке консолидировано около 12,2% акций Qiwi".

Рокетбанк и "Точка" входили в периметр сделки по санации банка "ФК Открытие". Рокетбанк работает на базе "ФК Открытие" с 2016 года, ранее работал на базе Интеркоммерцбанка, у которого в 2016 году отозвали лицензию. "Точку" банк купил также в 2016 году.

Рокетбанк - сервис с дистанционным обслуживанием клиентов. "Точка" также работает дистанционно и обслуживает юридических лиц.