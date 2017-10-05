Применение НДД к месторождениям Западной Сибири вовлечет в разработку еще 5 млрд т нефти

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Распространение механизма налога на добавленный доход (НДД) на все месторождения Западной Сибири позволит вовлечь в разработку дополнительно 5 млрд т нефти, заявил на Российской энергетической неделе первый замглавы Минэнерго РФ Алексей Текслер.

"Сам факт распространения на всю Западную Сибирь НДД вовлечет не менее 5 млрд т запасов. Естественно, что мы говорим о будущей перспективе", - сказал он, не обозначив какие-либо сроки.

Кроме того, Текслер сообщил, что НДД позволил увеличить коэффициент извлечения нефти с текущих 30% до 35%.