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Применение НДД к месторождениям Западной Сибири вовлечет в разработку еще 5 млрд т нефти

Экономика и бизнес
5 октября, 16:35 дата обновления: 5 октября, 18:07 UTC+3

Конкретные сроки добычи не называются

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Распространение механизма налога на добавленный доход (НДД) на все месторождения Западной Сибири позволит вовлечь в разработку дополнительно 5 млрд т нефти, заявил на Российской энергетической неделе первый замглавы Минэнерго РФ Алексей Текслер.

"Сам факт распространения на всю Западную Сибирь НДД вовлечет не менее 5 млрд т запасов. Естественно, что мы говорим о будущей перспективе", - сказал он, не обозначив какие-либо сроки.

Кроме того, Текслер сообщил, что НДД позволил увеличить коэффициент извлечения нефти с текущих 30% до 35%.

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Текслер, Алексей Леонидович
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