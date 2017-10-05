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Инвестор намерен построить животноводческий комплекс в Орловской области за 2 млрд рублей

Экономика и бизнес
5 октября, 16:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

На базе предприятия создадут около 100 рабочих мест

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Компания "Нобель-мол" и правительство Орловской области подписали соглашение о строительстве в Новосильском районе комплекса на 2,4 тыс. голов дойных коров, инвестиции в проект составят 2,2 млрд рублей. Об этом сообщает в четверг пресс-служба регионального правительства.

"Компания "Нобель-мол" планирует в период с 2018 по 2020 год инвестировать в реализацию проекта 2,2 млрд рублей. Молочно-животноводческий комплекс замкнутого цикла рассчитан на 2,4 тыс. голов дойных коров. Будет создано около 100 новых рабочих мест. Соглашение подписано в рамках агропромышленного форума "Золотая осень", срок его действия - пять лет", - уточнили в пресс-службе.

Правительство Орловской области намерено предоставить инвестору меры государственной поддержки, в том числе в виде налоговых льгот. "Проект таких масштабов реализуется в регионе впервые. Инвестор комплексно подошел к его реализации - разработана сама технология производства, уже определен рынок сбыта продукции, есть планы о поставках кормов из местных сельхозпредприятий", - отметили в пресс- службе.

Компания "Нобель-мол" зарегистрирована в Орловской области в 2017 году. Она работает по 26 направлениям, основным видом экономической деятельности является разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока.

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