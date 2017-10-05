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Международные резервы РФ за неделю уменьшились на $3,1 млрд

Экономика и бизнес
5 октября, 16:07 UTC+3 МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Сокращение составило 0,7%, сообщил ЦБ

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Международные резервы РФ по состоянию на 29 сентября составили $424 млрд, что на $3,1 млрд ниже уровня 22 сентября, сообщил Банк России.

Как отмечает регулятор, резервы сократились на 0,7% вследствие отрицательной переоценки и снижения остатков средств на счетах Минфина, которые были частично скомпенсированы монетизацией золота и возвратом банками-резидентами ликвидности в иностранной валюте.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

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