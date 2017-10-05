ЦБ усилит внимание к финграмотности на фоне случая продажи "биткоинов" на улице

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Продажа монет, якобы являющихся биткоинами, у универмага в Обнинске опережает понимание Банком России рисков криптовалют, ЦБ будет уделять больше внимания повышению финансовой грамотности в этой области, чтобы минимизировать базовые ошибки, сообщил ТАСС глава службы по защите прав потребителей финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в кулуарах форума Finopolis.

Как ранее сообщал ТАСС, полиция Обнинска начала проверку сообщений СМИ о продаже неизвестными возле универмага сувенирных монет, якобы являющихся биткоинами. Местная жительница сообщила в соцсетях, что ее муж купил два "биткоина" на 1 тыс. руб., при этом продавцы уверяли, что биткоин постоянно дорожает и в ноябре на курсе можно будет заработать несколько тысяч рублей.

"Этот кейс опережает наше понимание риска чуть-чуть. Есть слово "биткоин", и оказывается, есть какая-то категория людей, которым достаточно сказать - "мы продаем биткоин", и они готовы его купить, потому что с этим связаны ожидания разбогатеть. При этом они вообще не знают, что такое биткоин и что его нельзя таким образом купить - им в голову не приходит. (...) У нас есть сайт, портал по финграмотности, "Финансовые среды" (цикл открытых лекций ЦБ - прим. ТАСС), и раз происходят такие вещи, значит нужно говорить об этом больше и более простым языком", - сказал ТАСС Мамута.

По его словам, этой теме ЦБ уделит внимание на международной неделе инвестора в России под эгидой IOSCO. "Мы, я думаю, этой теме уделим некоторое внимание именно в контексте финансовой грамотности, чтобы постараться хотя бы базовый уровень таких ошибок, рисков, которые для людей возникают, минимизировать", - сказал он.