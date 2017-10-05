Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦБ усилит внимание к финграмотности на фоне случая продажи "биткоинов" на улице

Экономика и бизнес
5 октября, 16:28 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 5, октября. /ТАСС

Недавняя ситуация, когда мужчина за 1 тыс. руб. купил два "биткоина", по словам главы службы по защите прав потребителей финансовых услуг регулятора, "чуть-чуть опередила" понимание риска в ЦБ

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Продажа монет, якобы являющихся биткоинами, у универмага в Обнинске опережает понимание Банком России рисков криптовалют, ЦБ будет уделять больше внимания повышению финансовой грамотности в этой области, чтобы минимизировать базовые ошибки, сообщил ТАСС глава службы по защите прав потребителей финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в кулуарах форума Finopolis.

Смотрите также

Криптовалюта биткоин. Досье

Как ранее сообщал ТАСС, полиция Обнинска начала проверку сообщений СМИ о продаже неизвестными возле универмага сувенирных монет, якобы являющихся биткоинами. Местная жительница сообщила в соцсетях, что ее муж купил два "биткоина" на 1 тыс. руб., при этом продавцы уверяли, что биткоин постоянно дорожает и в ноябре на курсе можно будет заработать несколько тысяч рублей.

"Этот кейс опережает наше понимание риска чуть-чуть. Есть слово "биткоин", и оказывается, есть какая-то категория людей, которым достаточно сказать - "мы продаем биткоин", и они готовы его купить, потому что с этим связаны ожидания разбогатеть. При этом они вообще не знают, что такое биткоин и что его нельзя таким образом купить - им в голову не приходит. (...) У нас есть сайт, портал по финграмотности, "Финансовые среды" (цикл открытых лекций ЦБ - прим. ТАСС), и раз происходят такие вещи, значит нужно говорить об этом больше и более простым языком", - сказал ТАСС Мамута.

По его словам, этой теме ЦБ уделит внимание на международной неделе инвестора в России под эгидой IOSCO. "Мы, я думаю, этой теме уделим некоторое внимание именно в контексте финансовой грамотности, чтобы постараться хотя бы базовый уровень таких ошибок, рисков, которые для людей возникают, минимизировать", - сказал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ДНР обнаружили новые доказательства причастности Украины к крушению MH17
2
Симоньян сообщила о массовых увольнениях сотрудников RT в США
3
Российские подлодки нанесли удар "Калибрами" в поддержку наступления в Дейр-эз-Зоре
4
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
5
Кадзуо Исигуро назвал вручение ему Нобелевской премии поразительной честью
6
В Раде изъяли из законопроекта о реинтеграции Донбасса упоминание о минских соглашениях
7
Евгений Иванов назначен заместителем министра иностранных дел РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама