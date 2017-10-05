Исследование: после проблем в банках "Югра" и "Открытие" поведение вкладчиков изменилось

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Вкладчики существенно изменили свое поведение и стали стремиться избегать возможных рисков после того, как стало известно о проблемах банков "Югра" и "Открытие". Об этом говорится в исследовании Института экономики роста им. П. А. Столыпина, текст которого есть в распоряжении ТАСС.

"После того, как стало известно о проблемах крупных банков, таких как "Югра" и "Открытие", в сентябре 2017 года поведение вкладчиков существенно изменилось. В первую очередь, они хотят избежать возможных рисков, поэтому банки практически не занимались агрессивным привлечением денег. Депозиты перетекают в крупнейшие государственные банки, воспринимаемые как единственно надежные, а госбанки, не испытывающие дефицита ликвидности, в свою очередь, держат депозитные ставки на очень умеренном уровне", - говорится в исследовании.

За последний месяц ЦБ объявил о санации через Фонд консолидации банковского сектора двух крупных частных банков - "ФК Открытие" и Бинбанка. А в июле лицензия была отозвана у банка из топ-30 - "Югра". В случае с "ФК Открытие" и "Югрой" ЦБ говорил о том, что значительная часть кредитного портфеля этих банков шла на финансирование бизнеса собственников.