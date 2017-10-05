Кольская ГМК вложит в модернизацию и экологию 20 млрд рублей

МУРМАНСК, 5 октября. /ТАСС/. Кольская ГМК (входит в "Норникель") до 2021 года планирует вложить в модернизацию производства 20 млрд рублей. Как сообщила в четверг пресс-служба компании, это позволит не только нарастить производство, но и снизить нагрузку на экологию.

"До 2021 года компания планирует выделить на эти цели более 20 млрд рублей. Среди важнейших инвестиционных проектов - создание современного высокоэффективного производства никеля, строительство станции очистки сточных вод рудника "Северный" и узла отгрузки рудного концентрата на Заполярнинской площадке", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, это станет продолжением работы, которую компания ведет уже много лет. За последние три года в модернизацию производства ГМК вложила около 8 млрд рублей. Это позволило сократить количество выбросов - если в 1998 году, на момент создания Кольской ГМК, производственные подразделения компании выбрасывали в атмосферу 277 тыс. тонн диоксида серы, то в 2016 году этот показатель составил около 120 тыс. тонн. При этом за последние два года металлурги нарастили мощности более чем на 30% до 150 тыс. тонн никеля в год.

Важнейшим экологическим проектом "Норникеля", реализованным на Кольской ГМК в 2017 году, стало создание единственного в России производства по утилизации солевого стока никелевого рафинирования. В его основе лежит уникальная технология полной выпарки солевого стока (жидких отходов, образующихся в результате применения химикатов при производстве электролитного никеля) с последующей сушкой и упаковкой. При этом сам процесс утилизации - замкнутый цикл. Получаемые при выпаривании солей пар и конденсат вторично используются в цехе электролиза никеля для обогрева растворов, в теплообменниках.

Кольская ГМК - ведущий производственный комплекс Мурманской области и один из крупнейших в стране производителей цветных металлов, в том числе стратегических. В общих объемах "Норникеля" на долю Кольской ГМК приходится 39% никеля и 42% кобальта, продукция поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт в страны Европы.