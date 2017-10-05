Господдержка позволяет развивать в Карачаево-Черкесии крупные агропроекты

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Меры государственной поддержки способствовали реализации в последние пять лет в Карачаево-Черкесии (КЧР) ряда крупных инвестиционных проектов в сельском хозяйстве. Об этом рассказал ТАСС министр сельского хозяйства региона Умар Биджиев в четверг на агропромышленной выставке "Золотая осень" в Москве.

"В этом году на выставке представили ряд успешно реализованных проектов, которые ранее были заявлены на этом же форуме. Реализовали их благодаря поддержке правительства РФ и Минсельхоза. В частности, построили селекционно- семеноводческий центр мощностью 10 тыс. тонн семян в год, провели модернизацию племенного хозяйства по производству суточных утят, у нас закладываются сады интенсивного типа", - сказал Биджиев.

В числе успешно реализованных проектов, добавил министр, инновационная фабрика по переработке шерсти полного цикла, а также перепрофилирование свиноводческого комплекса в комплекс по промышленному производству мяса кролика, продукция которого используется для производства детского питания.

Животноводческий комплекс

Говоря об участии КЧР в выставке, министр отметил, что в этом году республика также представила здесь инвестпроекты по строительству молочного комплекса и модернизации тепличного хозяйства. "Развитие молочного скотоводства и развитие продукции растениеводства в закрытом грунте определены руководством КЧР в числе приоритетных направлений для региона", - отметил министр.

Первый проект предполагает создание на базе одного из действующих предприятий молочного животноводческого комплекса на 900 фуражных коров, которых планируется закупить в Голландии.

"На сегодня по этому проекту заключен кредит на 300 млн рублей, стоимость проекта - более 400 млн рублей. Получено одобрение банка, а также Минсельхоза России. Кредит признан льготным, будет выдаваться по 5% годовых. Надеемся, к концу следующего года на этом же форуме сможем рассказать о промежуточных итогах - готовности на 80%, а в 2019 году предприятие выйдет на проектную мощность", - сказал Биджиев, отметив, что все проекты софинансируются из регионального бюджета.

Инвестором проекта выступит ООО "Рея", входящее в союз компаний, которые будут обеспечивать полный цикл производства молочной продукции. Цикл начинается с кормовой базы агрохозяйства "Новый путь", там выращиваются зерновые и масличные культуры, а заканчивается переработкой молока на ООО "Сатурн" - одном из крупнейших производителей молочной продукции на юге страны.

Модернизация агрокомбината

Министр также рассказал, что в числе инвестиционных проектов республики и проект реконструкции и модернизации тепличного комплекса и строительства на его территории новых корпусов, стоимость этого проекта превышает 1 млрд рублей. Инвестор - агрокомбинат "Южный", крупнейший в России производитель овощей в закрытом грунте.

"Общая площадь теплиц порядка 144 га. Теплицы в свое время проходили модернизацию, но уже морально устарели, они очень энергозатратные. Агрокомбинат разобрал первые 10-12 теплиц, готовится к строительству новых, возводиться они будут по самым современным технологиям. Общий пакет инвестиций с 2017 по 2020 годы составляет более 1 млрд рублей, большая часть их которых - кредитные средства", - рассказал Биджиев.

По его словам, реализовать этот проект без поддержки федерального центра республика не в силах. "Отрадно то, что мы видим понимание и поддержку в Министерстве сельского хозяйства РФ и с оптимизмом смотрим на реализацию этого значимого для нас проекта ", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что модернизация предприятия позволит вдвое увеличить его производительность. В среднем в год агрокомбинат производит более 40 тыс. тонн овощей, что составляет более 7% от общероссийского объема.

Новые перспективы

В рамках агропромышленной выставки "Золотая осень" делегация Карачаево-Черкесии проведет ряд встреч с потенциальными инвесторами, рассказал министр. В частности, запланирована встреча с представителями Союза овцеводов России.

"У нас есть интересный инвестпроект по развитию горного овцеводства. Нам необходимы специалисты. Фирма "Хаммер" планирует развивать овцеводство, у них уже есть порядка 25 тыс. овец, к концу 2018 года хотят выйти на показатель 50 тыс.", - сказал Биджиев.

По его словам, на базе этого предприятия в КЧР планируют создать племенной репродуктор для восстановления поголовья овец советской мясошерстной породы, адаптированной к климатическим условиям региона и имеющей мериносовую тонкорунную шерсть.

"Сумели сохранить небольшое поголовье этой породы овец, на сегодня оно насчитывает 5-6 тыс. голов. На базе "Хаммера" хотим создать племенной репродуктор для развития советской мясошерстной породы, она очень востребована. В республике построена фабрика по переработке шерсти полного цикла, и ей необходимо сырье, поэтому стараемся развивать данное направление", - отметил министр.

Он подчеркнул, что сельское хозяйство в КЧР - одно из приоритетных направлений экономики. Республика планирует перенимать опыт передовых отечественных и зарубежных производителей в сфере АПК, сказал министр.