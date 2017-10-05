Росатом и минэнерго Саудовской Аравии подписали программу сотрудничества

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. ООО "Русатом Оверсиз" и Центр имени Короля Абдаллы по атомной и возобновляемой энергии подписали программу сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях. Документ подписан по итогам российско-саудовских переговоров в Москве.
Программу подписали с российской стороны - генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, со стороны Королевства Саудовская Аравия - министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Халед аль-Фалех.
5 октября президент России Владимир Путин провел переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Лидеры двух стран обсудили расширение экономического взаимодействия, военно-техническое сотрудничество, а также ряд важнейших международных проблем.
Ранее глава Росатома Алексей Лихачев говорил, что госкорпорация направила саудовской стороне предложения по строительству АЭС в Саудовской Аравии. Летом 2015 года Россия и Саудовская Аравия заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома. В марте текущего года правительство королевства утвердило договор. Сейчас Саудовская Аравия фактически начала отбор компаний, с которыми будет заключен контракт на строительство первой в стране АЭС.