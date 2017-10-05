Власти Севастополя приняли решение о приватизации шести госпредприятий

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Правительство Севастополя приняло решение о приватизации шести государственных унитарных предприятий (ГУП), находящихся в собственности города. Соответствующие распоряжения были приняты на заседании городского правительства в четверг.

"В соответствии с прогнозным планом приватизации на текущий год ГУП "Управляющая компания (УК) Балаклавского района", "УК Гагаринского района №1", предприятие, которое называется просто "Управляющая компания", "УК Центр" и ГУП "Благоустройство Севастополя" преобразовываются в общества с ограниченной ответственностью, 100% долей в уставном капитале которых будет находиться в собственности Севастополя. А также "Севтелеком" преобразовывается в открытое акционерное общество, 100% акций которого будет принадлежать Севастополю", - сказал на заседании директор департамента по имущественным и земельным отношениям Рустем Зайнуллин.

По его словам, из прогнозного плана приватизации на 2017 год остается принять решения еще по четырем ГУПам, часть из которых станут хозяйственными обществами, а часть будет ликвидирована в связи с отсутствием хозяйственной деятельности.

Ранее сообщалось, что на момент принятия прогнозного плана приватизации в марте этого года в Севастополе работало 42 ГУПа. До 2020 года они будут преобразованы в государственные казенные учреждения, которые будут работать по госзаказу и финансироваться из бюджета, либо приватизированы путем преобразования в хозяйственные общества, либо ликвидированы.

По мнению властей, приватизация будет способствовать привлечению инвестиций, повышению конкурентоспособности предприятий, что положительно отразится на структурных изменениях в соответствующих отраслях и экономике города Севастополя в целом. В то же время 100% долей в уставном капитале преобразованных предприятий останется у правительства Севастополя, о передаче государственных долей в частную собственность речи пока не идет.