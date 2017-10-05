"Роснефть" не получала предложения АФК "Система" о мировом соглашении

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. "Роснефть" не получала официального предложения от АФК "Система" о заключении мирового соглашении, сообщил журналистам глава нефтяной компании Игорь Сечин.

"Единственное официальное предложение, которое мы получили от АФК "Система", касалось проведения некоего коммерческого арбитража. Но коммерческий арбитраж обычно проводится в случае наличия контрактных споров, а у нас корпоративный спор, связанный с ущербом. Это предложение мы не можем расценивать как какое-то предложение по урегулированию", - сказал Сечин.

Он подчеркнул, что у "Роснефти" есть решение суда об удовлетворении иска к "Системе", и начинать новые процедуры "абсолютно неприемлемо".

Председатель совета директоров и основной бенефициар АФК "Система" Владимир Евтушенков ранее заявил, что надеется на мирное урегулирование спора с "Роснефтью". По его словам, "Система" уже предлагала "Роснефти" мировое соглашение. Евтушенков также подчеркнул, что продажа активов "Системы" для урегулирования спора с "Роснефтью" не рассматривается.