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Эксперты предложили использовать в России опыт Чили в области "зеленой" энергетики

Экономика и бизнес
5 октября, 17:01 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко

Доцент СПбГУ Григорий Ярыгин считает, что в настоящее время на использование ветровой энергетики могут перейти практически все российские регионы

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Солнечный парк Quilapilun мощностью 110 мегаватт, в столичном регионе Сантьяго, Чили

Солнечный парк Quilapilun мощностью 110 мегаватт, в столичном регионе Сантьяго, Чили

© EPA/ELVIS GONZALEZ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Опыт Чили в области создания эффективной модели солнечной и ветряной энергетики даст после внедрения на Юге России и в Арктике большой экономический эффект, уверен доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Григорий Ярыгин. Такое мнение он высказал в своем докладе на III международном форуме "Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и современность", который завершился в четверг в Петербурге.

"Опыт Чили уникален: страна сумела довести объем энергии, получаемой от солнечной и ветровой энергетики до 14% общего энергобаланса страны. Выйти на этот показатель планировалось к 2020 году, но он достигнут уже сейчас, - сказал эксперт. - Чилийскую модель использования солнечной энергии можно применить во всех южных регионах России, а также в Арктике, где почти полгода полярный день. Использовать ветровую энергетику можно практически в любом регионе страны".

Ярыгин отметил, что достижения Чили выглядят впечатляющими даже в сравнении с Германией, которую принято считать лидером в области развития альтернативных источников энергии. "Германия сумела довести долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны до 6-8%, и это меньше, чем планировалось", - отметил он, уточнив, что "при сравнении необходимо учитывать общий объем энергии, потребляемый страной, а он у Германии все же больше".

Слагаемые успеха

По мнению эксперта, таких впечатляющих успехов Чили удалось добиться благодаря точно выстроенным приоритетам - в стране есть возможность использовать разные виды возобновляемых энергоресурсов, включая энергию волн и биомассу, но были выбраны только два, обещающие наибольший экономический эффект, - солнечная и ветровая энергетика. Вторым слагаемым успеха стало быстрое формирование законодательства, обеспечивающего развитие возобновляемой энергетики. Также эксперт отметил удачное применение робототехники для очистки солнечных батарей, что необходимо для их качественной работы, но очень затратно, если эту работу выполняют люди.

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Весомую роль сыграли и особенности географического положения страны, вытянутой вдоль тихоокеанского побережья на тысячи километров и зажатой со стороны материка Андами, считает Ярыгин. "В этих условиях невозможно развивать электрические сети для передачи энергии из одной части страны в другую. Подобную инфраструктуру в горах трудно построить и еще труднее поддерживать", - отметил эксперт. По этой причине страна вынуждена создавать локальные источники получения энергии.

Важным фактором стал и астрономический климат, который в Чили считается лучшим на Земле. Здесь самое большое число солнечных дней в году, и этот фактор страна использует как для размещения на своей территории самых современных телескопов, принадлежащих разным государствам и консорциумам, так и для развития солнечной энергетики в интересах экономики и достижения энергетической независимости.

Ярыгин отметил, что по аналогии с Чили и российские регионы с хорошим астроклиматом могли бы использовать этот фактор не только для размещения телескопов, но и для развития солнечной энергетики. Это Карачаево-Черкесия, Ставрополье, Крым, Алтай.

Специфика энергопроизводства и потребления

Эксперт заметил, что энегобаланс Чили складывается в основном за счет привозных углеводородов. Поставщиками служат Бразилия и Китай. "Это и нефть, и сжиженный газ, и уголь, которые сжигаются на месте для получения электроэнергии", - пояснил эксперт. Причем стоимость электроэнергии в Чили выше, чем в соседних государствах, так как выше затраты на ее производство и доставку, а это сдерживает развитие экономики.

По его словам, замена углеводородов на возобновляемые источники энергии происходит по тем же принципам, основанным на близости получения и потребления энергии. Эта модель, по мнению эксперта, могла бы быть особенно интересной для реализации в Арктике с ее большой протяженностью, труднодоступностью и чрезвычайной неэффективностью строительства там передающих энергосетей.

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