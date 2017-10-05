МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. ВЭБ по итогам года ожидает убыток, несмотря на прибыль в январе-сентябре, заявил журналистам глава ВЭБ Сергей Горьков по итогам заседания наблюдательного совета госкорпорации.

"По итогам девяти месяцев мы имеем прибыль, хотя эта прибыль для нас пока носит временный характер и будет связана с тем, что мы должны будем реализовать ряд активов. В целом наш план - это был, если вы знаете, достаточно существенный убыток еще в этом году. Я думаю, что наш результат будет лучше значительно, чем мы планировали. Но, тем не менее, по концу года мы планируем убыток", - сказал он.

Ранее глава министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин предложил в поправках к бюджету-2017 сократить финансирование Внешэкономбанка на 42 млрд руб., так как банк работает устойчиво и ведомство ожидает его выхода на прибыль по итогам года. Он напомнил, что в 2016 году ВЭБ было выделено 150 млрд руб.