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ВЭБ по итогам года ожидает убыток, несмотря на прибыль в январе-сентябре

Экономика и бизнес
5 октября, 17:11 UTC+3 МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Прибыль прошедших девяти месяцев, как отметил глава банка Сергей Горьков, носит пока временный характер

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. ВЭБ по итогам года ожидает убыток, несмотря на прибыль в январе-сентябре, заявил журналистам глава ВЭБ Сергей Горьков по итогам заседания наблюдательного совета госкорпорации.

"По итогам девяти месяцев мы имеем прибыль, хотя эта прибыль для нас пока носит временный характер и будет связана с тем, что мы должны будем реализовать ряд активов. В целом наш план - это был, если вы знаете, достаточно существенный убыток еще в этом году. Я думаю, что наш результат будет лучше значительно, чем мы планировали. Но, тем не менее, по концу года мы планируем убыток", - сказал он.

Ранее глава министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин предложил в поправках к бюджету-2017 сократить финансирование Внешэкономбанка на 42 млрд руб., так как банк работает устойчиво и ведомство ожидает его выхода на прибыль по итогам года. Он напомнил, что в 2016 году ВЭБ было выделено 150 млрд руб.

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