Пассажиропоток аэропорта Нальчика вырос на 30% с начала года

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НАЛЬЧИК, 5 октября. /ТАСС/. Объемы перевозок международного аэропорта Нальчик выросли на 30% за девять месяцев 2017 года, сообщила в четверг начальник отдела аэропорта по связям с общественностью Карина Орквасова.
"В период с января по сентябрь 2017 года услугами международного аэропорта Нальчик воспользовались 180 тыс. 126 пассажиров. Это на 40 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года - за девять месяцев 2016 года аэропорт Нальчик обслужил 138 тыс. 452 человека. Общий рост пассажиропотока составил 30%", - сказала Орквасова.
Большая часть перевезенных пассажиров приходится на внутрироссийские рейсы. "В 2016 году количество обслуженных пассажиров в отчетный период составило 117 тыс. 854 человек, в 2017 году эта цифра выросла до 153 тыс. 724. Рост произошел благодаря стабильной работе авиакомпаний "Победа" и UTair, обслуживающих направление Москва - Нальчик - Москва и открытию нового рейса Санкт-Петербург - Нальчик - Санкт-Петербург в ноябре прошлого года", - отметила Орквасова.
На международных направлениях за девять месяцев 2017 года перевезено 26 тыс. 402 человека (на 6 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года).
В планах аэропорта в ближайшее время открыть дополнительный рейс по направлению Нальчик - Москва, сейчас есть два рейса. С 30 октября авиакомпания "Победа" увеличивает частоту рейсов из Нальчика в Санкт-Петербург до двух раз в неделю.