Иностранный инвестор вложит 2,7 млрд рублей в фармацевтический завод под Псковом

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Инвесторы из Великобритании планируют вложить 2,7 млрд рублей в строительство в особой экономической зоне "Моглино" в Псковской области фармацевтического завода, где предполагается выпускать сильнодействующие средства для лечения онкологических и других заболеваний. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе администрации региона.

"Подписано соглашение между руководством особой экономической зоны (ОЭЗ) "Моглино" и компанией KGP Laboratories (UK) Limited. В течение четырех лет, начиная с 2018 года, будет профинансировано строительство фармзавода в размере 2,7 млрд рублей. Ожидается, что работу на этом предприятии получат более 100 человек", - сказала представитель пресс-службы по итогам заседания наблюдательного совета ОЭЗ под председательством губернатора Псковской области Андрея Турчака.

На новом предприятии планируют выпускать широкий спектр сильнодействующих лекарственных средств для лечения онкологических и других заболеваний, активные фармацевтические субстанции и ветеринарные препараты, добавили в пресс-службе.

По словам директора британской компании Сингха Сомендры, которые привели в администрации Псковской области, производство и продукция будут соответствовать российским и мировым стандартам. Продукцию предполагается продавать в России и странах СНГ, государствах Европейского союза, в США, Африке и Латинской Америке. Ожидается, что сырье для производства будет поставляться из России (30%), Индии (40%) и других стран.

ОЭЗ "Моглино" расположена в 8 км от Пскова, ее площадь составляет 215 га. В настоящее время резидентами зоны являются шесть российских и иностранных компаний. По подсчетам специалистов, ими планируется создание 610 рабочих мест, общий объем инвестиций составит 2,977 млрд рублей. Завершить формирование "Моглино" в Псковской планируют в 2026 году. К этому сроку в ОЭЗ начнут работу 30 компаний, на производствах которых будут заняты 2797 сотрудников, а объем капитальных вложений превысит 13 млрд рублей.