Лавров: Россия и Саудовская Аравия подписали масштабные экономические соглашения

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Россия и Королевство Саудовская Аравия подписали масштабные экономические соглашения.
Об этом в четверг заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи президента России Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.
"Наши лидеры подробно обсудили состояние и пути дальнейшего развития и совершенствования взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно- гуманитарной сферах, - сказал Лавров. - Подписан целый ряд межправительственных и межведомственных соглашений, масштабные коммерческие контракты".
Москва и Эр-Рияд договорились о сотрудничестве в области атомной энергетики и в освоении космоса, сообщил Лавров.
"Среди перспективных отраслей, по которым сегодня были достигнуты договоренности, упомяну, конечно же, энергетику, но не только традиционную, а также и атомную энергетику, сотрудничество в освоении космического пространства, в агропромышленном комплексе, в инфраструктурных проектах", - отметил глава МИД РФ.