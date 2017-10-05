КБР планирует увеличить урожай плодово-ягодной продукции до 170-180 тыс. тонн в 2017 году

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Кабардино-Балкария (КБР) планирует увеличить урожай плодово-ягодной продукции в 2017 году до 170-180 тысяч тонн. В прошлом году он составил 135 тысяч тонн, сказал ТАСС первый зампред правительства - министр сельского хозяйства субъекта Сергей Говоров на полях выставки "Золотая осень - 2017".

"Если в 2016 году у нас было 135 тыс. тонн плодово-ягодной продукции, то в этом году мы прогнозируем урожай не менее 170-180 тыс. тонн. Продукция в основном реализуется в центральные регионы страны, в том числе Москву", - отметил он.

Выращивание саженцев

Говоров рассказал, что в КБР выращивают саженцы плодовых деревьев на основе передовых технологий, а садоводы страны уже имеют возможность приобрести в республике инфраструктуру для закладки садов интенсивного типа (800-1500 саженцев на гектар).

Говоров рассказал, что регион сотрудничает "с Сербией и Италией по посадочному материалу, по саженцам". Он отметил, что в КБР создаются питомники с передовыми технологиями для обеспечения саженцами местных производителей и производителей в регионах страны. Так, КБР уже поставляет саженцы в Крым.

"У нас в республике создана вся инфраструктура для закладки и развития садоводства. Мы производим ящики для хранения, шпалеры (стойки, на которые крепятся саженцы - прим. ТАСС), всю инфраструктуру, необходимую для посадки сада", - сказал Говоров, отметив, что местные предприятия также начали производить сетку для защиты садов.

Обеспечение хранения

По словам Говорова, в регионе особое внимание уделяют хранению урожая, и его доставке потребителям. Он рассказал, что в 2017 году в КБР построили хранилища, в которых можно хранить 28 тыс. тонн продукции (господдержка за год составит более 150 млн рублей), а к 1 января 2018 года в хранилищах региона будет возможно содержать порядка 96-97 тыс. тонн продукции единовременно.

По словам министра, помощь в регионе будет оказываться не только большим предприятиям, но и маленьким фермерским хозяйствам.

"Есть фермеры, которые закладывают небольшие сады (от 1,5 до 5 га), мы стараемся, чтобы они объединялись в небольшие сельскохозяйственные кооперативы. Стараемся через кооперацию оказать поддержку в рамках государственной помощи для строительства хранилищ. Это будут небольшие хранилища от 500 до 1000 тонн", - заметил он, пояснив, что в кооперацию будут входить и личные подсобные хозяйства.