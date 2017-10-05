Открытые в 2017 году в Прикамье заводы для компаний "Газпрома" получили заказы

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Открытые в 2017 году заводы в Пермском крае, производящие продукцию для компаний группы "Газпром", получили заказы. При этом один из них загружен полностью, сообщил в четверг журналистам губернатор региона Максим Решетников в кулуарах Петербургского международного газового форума.
"В этом году мы открыли два завода под "Газпром" - в Чусовом и Чайковском. Завод в Часовом по восстановлению труб на сегодняшний момент полностью загружен (заказами - прим. ТАСС), сегодня мы с инвесторами обсуждали возможности дальнейшего расширения, применения технологий. По Чайковскому коллеги ведут переговоры по новым контрактам, соглашения определенные подписывают, на сегодняшний момент завод на четверть загружен", - сказал он.
Решетников добавил, что множество технологий, которые были в стадии разработки, "в этом году прошли или проходят необходимую сертификацию в "Газпроме", находятся на этапе дальнейшего роста".
Завод "Новые фитинговые технологии" (НФТ) в Чайковском производит детали для группы компаний "Газпром". По данным предприятия, общая сумма инвестиций в строительство завода составила порядка 4,4 млрд рублей. Завод НФТ оснащен уникальным для России оборудованием и способен производить продукцию, превосходящую рыночные аналоги, поэтому ключевая задача на ближайшую перспективу - обеспечить загрузку производства заказами как российского, так и зарубежного рынка.
Завод по восстановлению труб в Чусовом специализируется на ремонте и изоляции труб больших и средних диаметров для газопроводов. Общий объем инвестиций в создание производства составил более 61 млн рублей. Как ранее сообщал ТАСС, в 2017 году завод планирует восстановить 7 км труб, в 2018 году - 13 км, а в 2019 году, при выходе на проектную мощность, - 20 км труб.
Петербургский международный газовый форум проходит 3-6 октября, это одна из основных конференций, на которой обсуждаются проблемы газовой отрасли в России и мире.