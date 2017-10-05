Авиакомпания Qatar Airways откроет рейсы из Петербурга в Доху в конце декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Компания Qatar Airways откроет регулярное авиасообщение между Санкт-Петербургом и столицей Катара - городом Доха - в конце декабря, сообщили в четверг в пресс-службе комитета по развитию туризма Северной столицы.

"Санкт-Петербург в лице комитета по развитию туризма и ООО "Воздушных Ворот Северной Столицы" открывает новое направление, которое повлечет за собой рекламу и бренд Санкт-Петербурга на международном рынке. Речь идет о регулярном авиасообщении в крупнейший город арабского государства и в столицу Катара - Доху. Новое направление появится в Северной столице в конце декабря", - говорится в сообщении.

В пресс-службе управляющей компании аэропортом Пулково "Воздушные Ворота Северной Столицы" отказались от комментариев по данному вопросу.

Как добавили в пресс-службе комитета по развитию туризма, переговоры ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" с представителями авиакомпании Qatar Airways по вопросу организации прямого регулярного авиасообщения "Санкт-Петербург - Доха" состоялись еще в июле 2017 года.

"Появление нового направления в логистической цепочке аэропорта Северной столицы <...> позволит туристам ознакомиться с потенциалом и возможностями города в новом направлении", - цитирует пресс-служба зампредседателя петербургского комитета по туризму Наны Гвичия.

По официальным данным, авиакомпания Qatar Airways - национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в городе Доха. Она выполняет рейсы по более чем 150 пунктам назначения, из которых все являются международными.