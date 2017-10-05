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На базе "Ростелекома" могут создать центр мониторинга кибератак

Экономика и бизнес
5 октября, 18:55 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 5, октября. /ТАСС

В настоящее время подобный центр есть в кредитно-финансовой сфере. "ФинЦерт" является структурным подразделением Банка России

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СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Центр мониторинга кибератак в РФ может быть создан на базе оператора "Ростелеком" - "ТелекомЦерт". Об этом на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis заявил директор продуктового офиса "Информационная безопасность" ПАО "Ростелеком" Станислав Барташевич.

"Уже давно ведутся разговоры о создании "ТелекомЦерт". Наверное, на базе "Ростелекома". Разговоры ведутся, прорабатываются тематики и, скорее всего, это будет реализовано, в том числе в рамках программы "Цифровой экономики". Это будет, не так быстро, как хотелось бы, но будет", - сказал он.

В настоящее время подобный центр по мониторингу и реагированию на компьютерные атаки есть в кредитно-финансовой сфере - "ФинЦерт", являющийся структурным подразделением Банка России.

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