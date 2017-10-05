Из бюджета Дагестана направят 1,2 млрд рублей на повышение МРОТ с 2018 года

МАХАЧКАЛА, 5 октября. /ТАСС/. Власти Дагестана в 2018 году направят 1,2 млрд рублей из регионального бюджета на повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщили в четверг в пресс-службе минэкономразвития республики.

"С 1 января 2018 года в Дагестане МРОТ возрастет с 7,8 тыс. до 9,489 тыс. рублей. На эти цели в республиканском бюджете следующего года предусмотрено порядка 1,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Вице-премьер республики, министр экономики и территориального развития региона Раюдин Юсуфов рассказал ТАСС, что в ближайшие годы власти региона намерены довести уровень МРОТ до прожиточного минимума. "Эта задача, поставленная федеральным центром, будет выполнена, на это предусмотрены большие расходы нашего бюджета", - сказал он.

По прогнозному плану социально-экономического развития Дагестана на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов со следующего года в среднем по экономике заработная плата ежегодно будет расти на 5,1%.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал, что власти повысят МРОТ до прожиточного минимума. Это предложено сделать в два этапа: с 1 января 2018 года МРОТ должен составить 85% величины прожиточного минимума, с 1 января 2019 года - 100%.