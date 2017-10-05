Исследование: более 70% россиян готовы доверить покупки искусственному интеллекту

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Большинство россиян, проживающих в крупных городах, готовы доверить принятие решения о заказе и оплате покупок искусственному интеллекту. Как говорится в исследовании Visa, 71% жителей крупных городов РФ готовы передать искусственному интеллекту автоматизацию процесса заказа и оплаты ряда покупок.
Исследование проводилось в сентябре 2017 года среди жителей 15 городов-миллионников России агентством GfK для компании Visa.
По данным исследования, почти треть опрошенных заинтересовала возможность доверить искусственному интеллекту заказ и покупку продуктов питания. Также россияне заинтересовались заказом и покупкой с помощью искусственного интеллекта бытовой химии (20% и 29% соответственно). Оплату парковки хотели бы доверить искусственному интеллекту 30% респондентов.
Меньше всего россияне готовы доверить искусственному интеллекту покупку или заказ одежды (9% и 8%, соответственно). При этом, по мнению опрошенных, переходным этапом на пути к полной автоматизации может стать управление заказами в полуавтоматическом режиме (когда пользователь может лично подтвердить выбор и оплату товара).
Согласно исследованию, "умные" устройства есть у каждого второго жителя российского города-миллионника. При этом в среднем у каждого респондента есть пять разных "умных" гаджетов. Самые популярные из них - смартфон (есть у 87% опрошенных), ноутбук (73%), настольный компьютер (63%), планшет (56%), мобильный телефон (45%), smart TV (38%) и электронная книга (33%). Меньше всего распространены кольца и браслеты для бесконтактной оплаты - их обладателями являются всего 1,6% опрошенных.
В исследовании отмечается, что чаще всего россияне используют для оплаты смартфон и ноутбук (56% и 53% соответственно), настольный компьютер (43%) или планшет (20%). Важнее всего для пользователей бесконтактной оплаты через подключенные устройства является безопасность. Так, больше половины опрошенных предпочли бы платежное решение, разработанное своим банком или платежной системой.