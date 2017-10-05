Всемирный банк сообщил об ускорении темпов роста мировой экономики

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Темпы роста мировой экономики ускорились, но инвестиционная активность остается слабой. Об этом сообщил в четверг журналистам президент Всемирного банка (ВБ) Джим Ён Ким.

"После долгих лет неутешительного роста темпы мировой экономики начали ускоряться; ситуация с торговлей тоже улучшается, но инвестиционная активность остается слабой. Мы обеспокоены следующими негативными рисками - рост протекционизма, неопределенность в области политических мер, возможная турбулентность на финансовых рынках. Данные факторы могут представлять серьезную угрозу срыва и без того хрупкого процесса восстановления [мировой экономики]", - отметил он.

Руководитель ВБ посоветовал правительствам стран "продолжать проводить [экономические] реформы и <...> инвестировать в людей".

"Инвестирование в людей стимулирует экономический рост. Но слишком много мировых лидеров недооценивают вклад в человеческий капитал, который растет благодаря эффективным инвестициям в людей посредством реформ здравоохранения, качественного образования и роста рабочих мест. Человеческий капитал является ключевым фактором в деле сокращения бедности и неравенства", - считает глава ВБ.

Джим Ён Ким беседовал с журналистами в преддверии годового собрания руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка, которое пройдет 9-15 октября.