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Ирак рассчитывает на помощь России в восстановлении экономики

Экономика и бизнес
5 октября, 19:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Как сообщил иракский посол в Москве Хайдар Мансур Хади, на прошедшем недавно ирако-российском деловом совете обсуждалась возможность сотрудничества между российскими компаниями и посольством

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Ирак рассчитывает на участие российских компаний в восстановлении экономики, разрушенной за период войны с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ). Об этом заявил в интервью ТАСС иракский посол в Москве Хайдар Мансур Хади.

"Нам будет нужна помощь России, - сказал дипломат. - После победы в войне мы должны восстановить Ирак, прежде всего территории, разрушенные ИГ, и нам потребуется опыт российских компаний".

Он также отметил, что на состоявшемся недавно ирако-российском деловом совете обсуждалась возможность сотрудничества между российскими компаниями и посольством с тем, чтобы поддержать российский бизнес для выхода на рынок Ирака. "Деловых возможностей будет много, и нам по-прежнему будет требоваться российская помощь", - добавил Хади.

Дипломат отметил, что Москва уже оказала Ираку значительную помощь в борьбе с террористами. "Будучи послом Ирака в РФ, я должен сказать, что Россия стала жизненно важным партнером для нас благодаря информационному центру в Багдаде, поставкам военных материалов, подготовке военных кадров, - продолжил он. - Так что Россия и Ирак - стратегические партнеры в борьбе с терроризмом".

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