Налоговая политика НАО в 2018-2020 гг. будет направлена на стимулирование производства

АРХАНГЕЛЬСК, 5 октября. /ТАСС/. Налоговая политика в ближайшие годы в Ненецком автономном округе (НАО) будет направлена на стимулирование инвестиций в производство. Как сообщает пресс-служба окружной администрации, основные направления бюджетной и налоговой политики региона на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов НАО утверждены в четверг в ходе заседания окружной администрации под председательством врио главы региона Александра Цыбульского.

"Окружные власти намерены сохранять... налоговые преференции, если они направлены на стимулирование инвестиций в производственную сферу <…> Налоговая политика в 2018-2020 годах должна быть направлена на создание условий для экономического роста, улучшение инвестиционного климата и одновременно гарантировать исполнение основной функции - обеспечение стабильности бюджетной системы округа", - говорится в сообщении.

В документе говорится о возможности пересмотра всех остальных налоговых послаблений с целью сокращения выпадающих доходов окружного бюджета и исключения неэффективных льгот. В соответствии с полномочиями, предоставленными субъектам Российской Федерации Налоговым кодексом РФ, на территории НАО установлены льготы по налогу на прибыль для отдельных категорий налогоплательщиков, налогу на имущество организаций, транспортному налогу. Основная часть налоговых льгот в 2015-2016 годах приходилась на налог на имущество организаций.

Власти наметили меры, направленные на повышение собираемости налога на имущество физических лиц. С 1 января 2017 года он исчисляется, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, а не инвентаризационной, как было раньше. Первые начисления налога по новой схеме будут осуществлены в следующем году, срок уплаты - до 1 декабря 2018 года.

Также окружные власти продолжат работу по выявлению обособленных предприятий, осуществляющих деятельность на территории НАО и зарегистрированных за его пределами, для постановки их на налоговый учет.

Основными направлениями бюджетной политики являются обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в условиях ограниченности финансовых ресурсов, постепенное сокращение дефицита казны, обеспечение реализации "майских указов" президента, сохранение инвестиционной составляющей, повышение эффективности реализации государственных программ и эффективности бюджетных расходов.

Документ ляжет в основу закона о бюджете НАО на ближайшие три года. Он рекомендует перейти к стратегическому бюджетному планированию - например, на период действия государственных программ, то есть на срок не менее десять лет.