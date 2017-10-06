Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Заседание с участием Новака на Российской энергетической неделе. Видеотрансляция

Экономика и бизнес
6 октября, 10:12 UTC+3

Всего в работе энергофорума принимают участие более 20 профильных министров из разных стран мира

Поделиться
Материал из 1 страницы

Ruptly

Министр энергетики РФ Александр Новак принимает участие в пленарном заседании в рамках Российской энергетической недели (РЭН), которая является площадкой для обсуждения перспектив развития нефтяной, газовой, угольной отрасли, а также нефтехимической промышленности. РЭН стартовала 4 октября и продлится до 7 октября. 

Всего в работе российского энергофорума принимают участие более 20 профильных министров из разных стран мира, в рамках официальной программы состоятся около 50 деловых мероприятий.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Новак, Александр Валентинович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Не менее 16 человек погибли при столкновении автобуса с поездом во Владимирской области
2
Минобороны РФ: база США в Эт-Танфе используется группами ИГ для вылазок против Сирии
3
В СК уточнили число погибших в ДТП под Владимиром
4
Надежный и проверенный: почему истребитель МиГ-29 "сводит НАТО с ума"
5
США тревожит интерес их союзников к приобретению у России системы С-400
6
Столичные пенсионеры смогут получить образование в первом университете для пожилых людей
7
Строители в Петербурге за 827 дней сделали "Лахта центр" самым высоким зданием в Европе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама