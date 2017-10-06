Заседание с участием Новака на Российской энергетической неделе. Видеотрансляция

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Министр энергетики РФ Александр Новак принимает участие в пленарном заседании в рамках Российской энергетической недели (РЭН), которая является площадкой для обсуждения перспектив развития нефтяной, газовой, угольной отрасли, а также нефтехимической промышленности. РЭН стартовала 4 октября и продлится до 7 октября.
Всего в работе российского энергофорума принимают участие более 20 профильных министров из разных стран мира, в рамках официальной программы состоятся около 50 деловых мероприятий.