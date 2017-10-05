РФПИ и саудовский фонд инвестируют в ТЭК, высокие технологии и инфраструктуру

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) в рамках прошедших в четверг в Москве российско-саудовских переговоров подписали соглашения о создании инвестиционных фондов и участии в инфраструктурных проектах.

Так, стороны договорились создать два совместных инвестфонда: энергетического и фонда в сфере высоких технологий. Объем каждого - $1 млрд. В энергетический фонд свои средства также вложит национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Инвестиции в ТЭК

О том, что стороны объявят о создании новой инвестиционной платформы для работы в нефтяной отрасли, стало известно накануне подписания соглашения.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что саудовские инвесторы, включая PIF и Saudi Aramco, будут инвестировать в российский нефтесервисный сектор, предоставлять российским компаниям инвестиции и контракты, чтобы те могли работать с крупнейшими компаниями Саудовской Аравии.

Платформа будет нацелена на поиск привлекательных инвестиционных возможностей на территории РФ с фокусом на высокотехнологичные энергетические компании в области нефтесервиса и сопутствующих услуг и с возможностью последующей локализации бизнеса в Саудовской Аравии и на Ближнем Востоке.

Новая платформа будет способствовать выходу портфельных компаний на новые рынки, включая Саудовскую Аравию, считают в РФПИ.

Высокие технологии

Второй совместный фонд РФПИ и PIF сфокусируется на поиске привлекательных инвестиционных возможностей в российском высокотехнологичном секторе, включая компании из области электронной коммерции, цифровой инфраструктуры, big data и другие. Однако только этими направлениями новый фонд не будет ограничиваться.

РФПИ и PIF также рассматривают инвестиционные возможности в таких секторах, как ритейл, строительство, альтернативная энергетика, транспортная и логистическая инфраструктура.

Согласно действующему соглашению РФПИ и PIF, заключенному в 2015 году, саудовский фонд инвестирует $10 млрд в проекты в России, способствующие укреплению торгово- экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран. В частности, производство продуктов питания и сельское хозяйство, потребительский сектор и сектор услуг, здравоохранение и фармацевтика, инновации и высокие технологии, а также инфраструктура.

Именно это партнерство сегодня объявило о своем новом инвестиционном проекте.

Инфраструктурные проекты

Так, РФПИ и PIF подписали соглашение об инвестициях в "Объединенный транспортный концессионный холдинг" объемом до $100 млн. При этом, как сообщает РФПИ, участвовать в этом проекте будет и другой, уже проверенный партнер РФПИ - суверенный фонд ОАЭ Mubadala. Втроем партнеры могут инвестировать в этот проект до 13 млрд рублей.

"Объединенный транспортный концессионный холдинг" создан в 2017 году РФПИ и УК "Лидер" (управляет активами крупнейшего негосударственного пенсионного фонда России "Газфонд") для реализации инвестиционных проектов в РФ в области строительства и эксплуатации автомобильных и железных дорог, а также городского транспорта, в том числе через государственно-частное партнерство (ГЧП).

"Мы рады, что наши партнеры из Mubadala и PIF высоко оценивают потенциал российских инфраструктурных проектов. Участие таких крупных фондов демонстрирует, что даже комплексные инфраструктурные проекты в области транспорта, в том числе по модели ГЧП, могут быть привлекательным образом структурированы для иностранных институциональных инвесторов", - прокомментировал договоренности глава РФПИ.

На данном этапе стороны обсуждают возможность участия в трех проектах: эксплуатация участка платной скоростной автодороги М-1 "Северный обход Одинцова", проектирование, строительство и эксплуатация дублера Кутузовского проспекта в Москве и строительство и эксплуатация линий легкого скоростного трамвая в Санкт-Петербурге.