Производитель летающих мотоциклов начал переговоры об инвестициях со Сбербанком и Intel

МОСКВА, 5 октября. /Корр. ТАСС Ломакина Яна/. Отечественная компания HoverSurf, разработчик первого в России летающего мотоцикла, назвала потенциальных инвесторов в запуск промышленного выпуска аппарата. Компания раскрыла, что ведет переговоры, помимо ранее обозначенного ВЭБ, также со Сбербанком, АФК "Система", Intel Capital, сообщил ТАСС создатель ховербайка и гендиректор компании HoverSurf Александр Атаманов.

"Мы рассматриваем крупные венчурные фонды и семейные офисы крупных инвесторов. Зарубежные и российские. Уже налажен контакт и ведутся переговоры с ВЭБ, Сбербанком, АФК "Система", Intel Capital. Институциональных инвесторов также рассматриваем", - сказал Атаманов, добавив, что все подробности по сумме и проекту обсуждаются с инвесторами в личном порядке.

Как ранее сообщил журналистам председатель ВЭБ Сергей Горьков, Внешэкономбанк готов инвестировать несколько миллионов долларов в разработку летающего мотоцикла HoverBike S3.

В свою очередь, пресс-служба Сбербанка обозначила ТАСС, что им не известно об инвестициях в данный проект. В АФК отказались от комментариев, в Intel Capital не смогли оперативно предоставить ТАСС комментарий.

Что такое летающий мотоцикл

Компания HoverSurf с 2013 года занимается разработкой различных летающих средств, включая грузовые дроны. HoverBike S3 представляет собой гибрид квадрокоптера и мотоцикла, работающий на электрических двигателях. Сиденье и изгиб машины напоминает обычный мотоцикл, однако вместо колес - четыре вентиля. Первый публичный тестовый полет российского ховербайка или летающего мотоцикла состоялся 2 сентября в рамках международных соревнований по шоссейно- кольцевым мотогонкам, которые прошли в Волоколамском районе Подмосковья на автодроме Moscow Raceway.

Как рассказал ТАСС Атаманов, в отличие от различных летающих дронов, ховербайк может перевозить одного пассажира, так как его максимальная нагрузка составляет 150 кг. Сам же летающий мотоцикл весит 100 кг, 50 из которых - батарея. Высота полета пока ограничена пятью метрами. Одной зарядки будет достаточно для 30-минутного полета. Время зарядки аккумулятора - четыре часа.

Максимальная скорость аппарата - 70 км/ч. У HoverBike S3 есть три вида управления: по радиоканалу с пульта, ручное управление посредством джойстиков, либо путем введения координат по GPS.

Емкость рынка и цена

HoverSurf не единственная компания в мире, которая занимается разработкой личных летающих транспортных средств. У отечественных инженеров есть конкуренты из Европы, США и Китая. Пока участники формируемого рынка никак между собой не взаимодействуют - ни обмениваются опытом, ни соревнуются, посетовал Атаманов.

По словам гендиректора российской компании, HoverSurf рассчитывает первой в мире начать открытые продажи летающих мотоциклов при наличии стратегических инвестиций.

Как уточнил глава HoverSurf, компания планирует уже с октября текущего года открыть предзаказ на летающие мотоциклы с очередью отгрузки на 2018 год. При этом в рамках предзаказа возможно внести предоплату, а также выбрать комплектацию, цвет и дополнительные опции ховербайка.

"Среди покупателей в основном спортсмены, экстремалы, люди, которым хочется попробовать что-то новое", - отметил Атаманов. Кроме того, компания уже начала работу с министерством обороны РФ.

Исходя из маркетинговых данных и тестовых предзаказов, мировой рынок летающих мотоциклов в 2017 году (российский рынок не оценивался - прим. ред.) может составить 35 миллионов долларов, а в 2018 году - 70 миллионов долларов, оценил Атаманов. Он добавил, что цена летающего мотоцикла может варьироваться от 50 до 90 тыс. долларов в зависимости от комплектации.