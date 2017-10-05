Дефляция в РФ в сентябре связана с сезонным удешевлением плодоовощной продукции

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития связывает месячную дефляцию в сентябре с сезонным удешевлением плодоовощной продукции, которое произошло позже, чем обычно, из-за запоздалого сбора урожая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

По данным Росстата, дефляция в России по итогам сентября составила 0,1%.

"Дефляция в сентябре в основном связана с сезонным удешевлением плодоовощной продукции, которое несколько сдвинулось ввиду запоздалого начала сбора урожая из-за непогоды во II квартале текущего года", - пояснили в Минэкономразвития.

В России второй месяц подряд фиксируется дефляция - в сентябре она составила 0,1% после 0,5% в августе. В годовом выражении рост потребительских цен в сентябре замедлился до 3% (в августе - 3,3%).