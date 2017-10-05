Российская компания разработала систему автоматического контроля за уборкой зерновых

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российская компания Cognitive Technologies разработала и готова внедрять систему автоматического контроля, которая помешает злоупотреблениям при уборке зерновых. Система обеспечивает прозрачность основных бизнес-процессов, она стала первым отечественным решением такого класса, сообщила в четверг пресс-служба компании.

"Мы считаем, что наше решение в IoT (интернет вещей - прим. ТАСС) для сельского хозяйства официально победило человеческий фактор. Оно полностью позволит контролировать путь зерна с поля до элеватора и до 100% сократить потери зерновых", - сказал генеральный директор Cognitive Technologies Андрей Черногоров, слова которого приводятся в сообщении.

По данным Роскомстата, из-за "субъективного фактора", например, потерь во время транспортировки, в России теряется около 1 млн т зерновых в год.

Как это работает

Cognitive Technologies создала программно-аппаратный комплекс, который позволяет обмениваться данными о ходе уборке зерновых онлайн и передавать их на сервер центра управления процесса. Для этого на рабочие элементы комбайнов, грузовиков, пунктов отгрузки зерновых, и на элеваторы установлены датчики и RFID-метки, которые позволяют автоматически определять объекты, считывать и записывать данные при помощи радиосигналов.

Разработчики предлагают ставить такие метки на жатки комбайнов, то есть машины для скашивания. А на самом комбайне - считыватель. Тогда система сможет "узнать", с каким оборудованием работает комбайн, и, исходя из параметров жатки и пройденного комбайном пути, подсчитать обработанную площадь.

После того, как зерновые скошены, установленный на комбайне считыватель распознает RFDI-метки подъезжающих для отгрузки машин, у каждой из которых свой идентификационный номер. Информация с датчиков, установленных на бункере комбайна, используется, чтобы определить массу отгруженного в грузовик зерна.

Все эти данные верифицируются при разгрузке грузовика на элеваторе. Данные со считывателя показывают, какая машина приехала, и грузовик взвешивается, а затем разгружается. После этого машину снова взвешивают, чтобы определить массу зерна, отгруженного на элеваторе. Если она равна массе зерна, первоначально погруженного в грузовик, то на пропускном светофоре загорается зеленый свет, и машина может покинуть территорию элеватора.

Кроме того, система "видит" произошла ли отгрузка, то есть подъем кузова грузовика, на территории элеватора или за ее пределами. Во втором случае она сообщит о подозрительном событии.