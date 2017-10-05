Нефтяные гиганты Россия и Саудовская Аравия выстраивают доверие в бизнесе

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия, два крупнейших производителя и экспортера нефти в мире, подписали в ходе первого государственного визита в Москву короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда ряд знаковых соглашений, которые позволят двум странам снизить зависимость от сырьевых рынков.

Саудовская Аравия, которая была на протяжении многих лет главным союзником и поставщиком нефти для США на Ближнем Востоке, после резкого падения цен на нефть начала поиск способов диверсификации своей экономики, а также новых международных партнеров.

На протяжении десятилетий отношения двух нефтяных держав, России и Саудовской Аравии, оставались прохладными, однако резкое падение цен на нефть в 2014 открыло перспективы для сближения, которое обрело конкретные черты в ходе совместной работы над соглашением стран производителей нефти о сокращении добычи.

В 2016 году Саудовская Аравия разработала план экономических реформ "Видение 2030", автором которого является наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

План предполагает приватизацию доли в крупнейшей нефтяной компании мира Saudi Aramco, диверсификацию экономики страны, сокращение зависимости от нефтяных доходов, а также инвестиции в проекты в энергетике, инфраструктуре и технологиях по всему миру.

"В программу "Видение-2030" Россия входит как очень важный партнер в экономическом развитии и инвестициях", - заявил министр торговли и инвестиций Саудовской Аравии Маджед бен Абдалла аль-Касаби на российско-саудовском инвестиционном форуме, который прошел на полях визита короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

Много синергетических эффектов

На основе подписанных соглашений Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) создадут платформы для инвестиций в энергетическом и технологическом секторах, при этом объем инвестиций в рамках каждой платформы составит $1 млрд.

"Мы видим очень много синергетических эффектов между экономиками России и Саудовской Аравии. Мы являемся крупнейшими производителями нефти. Поэтому у взаимных инвестиций в этой сфере есть огромный потенциал", - заявил управляющий директор PIF Ясир ар Румайяна.

Фонд будет инвестировать в российских поставщиков услуг в сфере разведки и добычи, а также в производителей нефтегазового оборудования. Инвестиции со стороны Саудовской Аравии помогут российским компаниям в этом секторе выйти на мировой рынок.

При этом управляющий директор фонда PIF, объем которого составляет около $180 млрд, но должен вырасти до $2,5 трлн после продажи доли в государственной нефтяной компании Saudi Aramco, подчеркнул, что сотрудничество не будет ограничиваться только нефтегазовой сферой.

"Мы не так много знаем про российские технологии, но мы слышим про них очень много хорошего. Это одно из направлений, которое мы хотели бы проработать. Также мы хотели бы посмотреть на другие секторы экономики, например, сельское хозяйство и потребительский сектор", - сказал ар Румайяна.

Ранее правительство Саудовской Аравии заявило о полном отказе от производства пшеницы из-за его низкой эффективности в связи с погодными условиями.

В настоящее время министерство сельского хозяйства России прорабатывает возможности увеличения поставок российского зерна в Саудовскую Аравию и привлечения дополнительных инвестиций в российский агропромышленный комплекс.

Саудовские инвесторы также смотрят на инвестиции в инфраструктурное строительство. PIF подписал соглашение о покупке доли в компании, которая построит дублер Кутузовского проспекта в Москве и линии легкого скоростного трамвая в Санкт-Петербурге на основе государственно- частного партнерства. Объем инвестиций в эти инфраструктурные проекты составит $100 млн.

Дальнейшее движение вперед

Самым значимым результатом сближения России и Саудовской Аравии остается подписанное в 2016 году соглашение о совместных действиях для поддержания стабильности на рынке нефти.

Это соглашение сделало возможной договоренность о сокращении добычи между странами-производителями, которая стабилизировала цены на нефть на мировом рынке после их резкого падения.

В ходе визита обе страны договорились о продолжении сотрудничества в целях стабилизации рынка нефти. "Дальнейшее движение вперед с Саудовской Аравией будет направлено, в том числе, на продолжение усилий по стабилизации рынка нефти", - сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Компания "Газпром нефть" и Saudi Aramco подписали соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере, следующим шагом может стать совместная разработка месторождений и взаимодействие в сфере нефтепереработки.

Соглашение предполагает сотрудничество "Газпром нефти" и Saudi Aramco по таким направлениям, как развитие технологий бурения и ремонта скважин, совершенствование насосных систем, разработка неметаллических труб большого диаметра.

Нет плохого бизнеса, есть плохой маркетинг

"Росатом" также направил саудовской стороне предложения по строительству АЭС в Саудовской Аравии в рамках заключенного летом 2015 года межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере мирного атома.

При этом объем торговли между Россией и Саудовской Аравией остается небольшим. Согласно данным министерства экономического развития, товарооборот между странами вырос на 30% за первое полугодие 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив всего $430 млн.

По мнению большинства экспертов, эти цифры не соответствуют потенциалу торгово-экономического сотрудничества двух стран. "Не бывает плохого бизнеса, есть плохой маркетинг. Невозможно увеличивать объемы торговли, не выстроив понимание и коммуникации. Когда нам удастся построить доверие, объемы торговли и инвестиций вырастут сами собой", - заявил в ходе инвестиционного форума аль-Касаби.