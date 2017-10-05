Фридман рассказал, как заработал первую тысячу рублей

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Предприниматель Михаил Фридман рассказал в интервью Николаю Ускову, которое прошло в рамках бизнес-форума "Атланты", о том, зачем он мыл окна, как решил инвестировать деньги, а не копить их, и о принципах, на которых строятся его отношения с партнерами.

Фридман был в числе бизнесменов, которые поддержали выдвижение Бориса Ельцина в 1995 году. В 90-е годы он был одним из самых влиятельных бизнесменов в стране. В 2000-е Фридман с партнерами продал "Роснефти" один из главных своих активов, долю в ТНК-ВР, и с тех пор сосредоточился на управлении активами в финансах и телекоме. Средства, полученные от продажи ТНК-ВР, Фридман с партнерами вложили в основном в зарубежные активы через компанию LetterOne.

В настоящее время Фридман является совладельцем и председателем наблюдательного совета консорциума "Альфа-Групп", членом набсовета Vimpelcom Ltd. (владеет 100% российского оператора "Вымпелком"). Когда-то он хотел заниматься научной деятельностью, но поступлению в аспирантуру помешала фамилия.

"С физикой не получилось"

"Я закончил институт в 86 году. Я поступал изначально в Московский физико-химический институт, я был способным школьником, выиграл всякие олимпиады, олимпиаду по физике. Но не поступил в силу неблагополучных паспортных данных - это моя фамилия и национальность", - рассказал он.

Фридмана взяли в МИСиС, он окончил его с красным дипломом, но в аспирантуру не попал, "причем по той же причине". "Я сильно расстроился, потому что в принципе у меня была мечта заниматься наукой, теоретической физикой. Я писал статьи в соавторстве с завкафедрой", - сказал он.

В 1987 году началась работа с кооперативами. "Ко мне пришел один мой приятель и предложил создать кооператив - доставку продуктов. Тогда в магазинах были дикие очереди, люди выстаивали часами. У нас была идея доставлять продукты, но поскольку единственная аудитория была студенческая, все идеи мы могли воплощать в студенческой среде. Вместо того чтобы человек стоял в очереди, мы предлагали за небольшую сумму доставлять ему продукты из магазина", - рассказал Фридман про свой первый стартап.

Однако в студенческой среде эта идея не "пошла", и случайным образом Фридман и начал мыть окна в учреждениях. "Тогда мыть окна частным лицам не было смысла, а вот у учреждений были бюджеты", - рассказал он. Первый опыт, впрочем, оказался неудачным.

Предприниматель нашел заказ - нужно было помыть окна в магазине - нанял студенток и купил им необходимые предметы для мытья, однако за выполненную работу заведующая этим магазином не рассчиталась. "Она просто нашла пару мест, где было вымыто недостаточно хорошо, и не дала нам шанс домыть. Мы остались без денег, при этом студенткам, выполнявшим работу, я заплатил", - говорил Фридман.

В 1988 году он получил хороший заказ на мытье окон и получил 2 тыс. рублей, из которых чистой прибылью была 1 тыс. "В мае я начал заниматься окнами, а уже в июле у меня 1 тыс. рублей, при этом зарплаты тогда все еще были в районе 150 рублей".

Деньги под ванной

Когда мать Фридмана узнала, что сын занимается "какими-то кооперативами", она попросила его "немедленно бросить". "Мама спросила, сколько я получаю и почему я не хожу на работу каждый день. Когда я ответил, что зарабатываю 1 тыс., она сказала: "Немедленно брось это!" - поделился предприниматель.

К тому времени Фридман и его партнеры после неформального общения решили (Фридман был инициатором) легально оформить отношения. "Подписать какие-то бумаги, как мы будем делиться… Это было году в 92-м", - сказал он. Общность взглядов - что порядочно и что нет - позволило им "вести себя прилично". "И поскольку под рукой уже был механизм этого процесса, осталось лишь следовать этим механизмам", - сказал Фридман и добавил, что эти бумаги работают до сих пор, хотя они и эволюционировали.

Деньги же предприниматель хранил под ванной. Он их не истратил сразу же, так как всегда очень спокойно относился к покупкам. Хотя когда его капитал достиг 10 тыс. рублей, Фридман купил автомобиль. "Но хранить деньги было бессмысленно, и я стал вкладывать их в различные кооперативы", - сказал он.

Поиск персонала

Фридман рассказал, что многих своих партнеров по бизнесу и менеджеров нашел по объявлениям. "Один раз, например, в газете "Московские новости" - там по объявлению к нам пришел будущий председатель правления Альфа-банка Андрей Рыбаков, который потом работал в РАО ЕЭС. И мой партнер нынешний Андрей Косогов тоже пришел по объявлению в газете - тогда не было никакого HR", - рассказал Фридман.

Он признался, что сейчас он встречается с людьми, которые знают о бизнесе намного больше, чем он сам. "Бизнес уже достиг определенного уровня развития, я встречаюсь в основном с людьми, которые претендуют на позиции топ-менеджеров и, как правило, собственно о бизнесе они знают намного больше меня", - сказал он.

Поэтому, выбирая человека, зачастую Фридман руководствуется "человеческими впечатлениями". "Любит ли читать, ходил ли в кино и какое - такие вещи иногда на меня производят сильное впечатление. Но иногда и нет", - рассказал он. На вопрос о том, являются ли его нынешние партнеры по бизнесу друзьями, Фридман сказал, что партнеры - это "даже больше чем друзья".

"Мы начали с мытья окон, у нас был кооператив. Когда испытываются отношения масштабом, то, конечно, ощущаешь, что партнерство - это гораздо больше, чем дружба <…> я очень благодарен своим партнерам, что в течение многих лет (хотя нас было сначала шесть, потом пять, а сейчас трое), мы никогда не были в ситуации, когда кто-то бы из нас преступил какую-то невидимую моральную грань, за которой партнерство невозможно", - сказал он.

Но больше всего, по словам Фридмана, ему повезло с работой - он любит то, чем занимается. "Когда я отдыхаю где-нибудь на пляже, я уже через неделю устаю и начинаю звонить по работе, жду момента, когда вернусь из отпуска".