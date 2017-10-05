Минтранс сообщил о передаче части маршрутов "ВИМ-Авиа" другим перевозчикам

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Часть маршрутов авиакомпании "ВИМ-Авиа" передается другим перевозчикам в связи с низкой загрузкой рейсов на некоторых направлениях.

Об этом сообщается в пресс-релизе Минтранса по итогам заседания оперативного штаба с участием министра транспорта Максима Соколова.

"В связи с низкой загрузкой рейсов на некоторых направлениях принимаются точечные решения по закрытию данных маршрутов и их передаче другим перевозчикам", - говорится в сообщении.

На 6 октября запланировано шесть рейсов "ВИМ-Авиа", в том числе полеты из Внукова в города Чанша и Синьчжэн (Китай), а также Внуково-Тенерифе.

В Росавиации уточнили ТАСС, что на внутренних направлениях пассажиропоток "ВИМ-Авиа" значительно снизился, количество пассажиров сократилось до минимума.

"Поэтому авиакомпания принимает решение о прекращении полетов по тому или иному внутреннему маршруту, пассажиры передаются на рейсы других российских авиакомпаний, выполняющих полеты по аналогичной маршрутной сети на внутренних линиях", - добавили ТАСС в ведомстве.