Медведев обсудит с королем Саудовской Аравии совместные инвестпроекты

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретится в пятницу в Москве с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, который находится в России с государственным визитом.

Как сообщила пресс-служба кабмина РФ, российский премьер и саудовский король обсудят совместные инвестиционные проекты двух стран. "Стороны также затронут актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в торговле, экономике, промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и других областях, рассмотрят ход реализации крупных совместных инфраструктурных проектов", - говорится в сообщении.

Король Саудовской Аравии прибыл в Россию с государственным визитом в среду вечером. В четверг у монарха состоялись переговоры в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которых они обменялись мнениями по международной проблематике, уделив особое внимание положению на Ближнем Востоке.

Стороны также подтвердили стремление развивать взаимовыгодное сотрудничество в области экономики и других сферах, результатом чего стало подписание по итогам переговоров внушительного пакета соглашений.

Экономическое сотрудничество

Всего было заключено почти полтора десятка документов о сотрудничестве в самых различных сферах - от исследования космического пространства и развития атомной энергетики до взаимодействия в сферах АПК и культуры.

В частности, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Public Investment Fund (PIF) из Саудовской Аравии договорились создать платформу объемом $1 млрд для инвестиций в технологическом секторе. Еще одна платформа - для инвестиций в энергетический сектор - будет создана этими фондами при участии государственной нефтедобывающей компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

В свою очередь, "Рособоронэкспорт" и Саудовская военно-промышленная компания подписали меморандум о покупке и локализации продукции военного назначения. Кроме того, ими подписан контракт на общие условия организации в королевстве лицензионного производства автоматов Калашникова АК 103 и патронов различного назначения.

Росатом и министерство энергетики Саудовской Аравии подписали программу сотрудничества в области атомной энергии в мирных целях. По словам главы Росатома Алексея Лихачева, страна начала поиск вендоров на строительство крупноблочной АЭС на территории Саудовской Аравии, и Росатом уже официально выразил свою заинтересованность в проекте.

"Газпром нефть" и Saudi Aramco в свою очередь договорились о расширении двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере, которое предполагает взаимодействие компаний по таким направлениям, как развитие технологий бурения и ремонта скважин, совершенствование насосных систем, разработка неметаллических труб большого размера.

По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, товарооборот между двумя странами за семь месяцев этого года вырос на 50%, до $430 млн, и в ближайшие несколько лет этот показатель может достичь нескольких миллиардов долларов, не считая инвестиций. Саудиты уже инвестировали более $1 млрд в проекты на территории России, в настоящий момент рассматривается еще около 25 проектов в различных секторах экономики, сообщил российский министр.

Вопрос нефти

Самым значимым результатом сближения России и Саудовской Аравии остается подписанное в 2016 году соглашение о совместных действиях для поддержания стабильности на рынке нефти. Оно сделало возможной договоренность о сокращении добычи между странами-производителями, которая стабилизировала цены на нефть на мировом рынке после их резкого падения.

В ходе переговоров Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, в частности, подтвердил стремление королевства продолжать позитивное сотрудничество с Россией для достижения стабильности на мировых нефтяных рынках.

Визит короля

Первый в истории визит короля Саудовской Аравии в Россиию совпал с проведением в Москве 4-7 октября энергофорума, основной темой которого стало сотрудничество двух стран. Кроме того, в дни визита монарха в российской столице впервые проходит Неделя культуры Саудовской Аравии, включающая в себя в себя выставку, показ саудовских фильмов, выступления народного ансамбля, а также презентацию блюд национальной кухни.

Как сообщил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, в субботу, 7 октября, король Саудовской Аравии встретится с российскими муфтиями.