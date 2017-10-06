Глава МВФ: мировая экономика демонстрирует рост, однако он затронул не все государства

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Мировые экономические показатели демонстрируют рост, который, вероятно, продолжится, однако многие страны все еще не ощущают преимуществ от восстановления глобальной экономики. Об этом заявила в четверг директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, выступая в Гарвардском университете в штате Массачусетс.

"Мы наблюдаем, что происходит восстановление мировой экономики", - отметила Лагард, текст выступления которой распространила пресс-служба Фонда. Она напомнила, что в июле МВФ спрогнозировал рост глобальной экономики в 2017 году на уровне 3,5%. Лагард подчеркнула, что вскоре Фонд опубликует уточненный прогноз и "он, похоже, будет еще более оптимистичным".

"Если судить по показателям ВВП, около 75% стран мира испытывают подъем [экономики], что является самым крупным показателем роста с начала десятилетия, - указала Лагард. - Это означает, что во многих регионах мира появляются новые рабочие места и растет уровень жизни".

Ряд стран испытывают трудности

Однако, как подчеркнула глава МВФ, восстановление экономики затронуло не все государства. "В некоторых странах происходит слишком медленный рост", и в прошлом году в 47 государствах мира было зафиксировано снижение ВВП на душу населения, отметила Лагард, добавив, что "слишком много людей все еще не испытывают на себе преимуществ от восстановления" глобальной экономики.

При этом, как сказала директор-распорядитель МВФ, во многих странах мира с развитой экономикой инфляция все еще находится на низком уровне, а безработица практически отсутствует. Лагард подчеркнула необходимость продолжения проведения монетарной политики, которая поддерживает восстановление глобальной экономики, при тесном сотрудничестве центробанков. Это, по ее словам, позволит "избежать нестабильности на рынках и внезапного ухудшения финансовых показателей, что может подорвать" рост.

Показатели в Европе и Азии растут

Говоря об экономике США, директор-распорядитель МВФ отметила, что показатели роста в этой стране могут оказаться выше ожиданий. "Прогнозы для экономики США были неустойчивы ввиду фактических экономических показателей и меняющихся перспектив налоговой реформы, однако в течение этого и следующего года, рост, вероятно, будет выше ожиданий", - сказала Лагард.

Она при этом отметила уверенный рост, наблюдавшийся в целом за текущий год в Европе и Японии благодаря торговле и инвестициям. Кроме того, остаются сильны азиатские развивающиеся рынки, особенно это касается Китая и Индии, добавила Лагард.

Глава МВФ также призвала политиков стран мира к сотрудничеству с целью поддержания экономики, пребывающей в фазе роста. "Политические деятели должны использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты с тем, чтобы действовать прямо сейчас и воспользоваться преимуществами нынешнего периода глобального роста", - подчеркнула глава Фонда.

"Сотрудничество остается лучшим способом построения более процветающего будущего для каждой страны", - добавила она.