Торгово-экономическое эмбарго со стороны США нанесло Кубе ущерб в $130 млрд

Роскомнадзор создал департамент по блокировке анонимайзеров и VPN-сервисовОбщество 6 октября, 2:28
Олимпийская чемпионка гимнастка Чусовитина выбрана в комиссию спортсменов FIGСпорт 6 октября, 2:20
Сборные Англии и Германии сыграют на чемпионате мира по футболу в РоссииСпорт 6 октября, 1:47
Трамп: Иран не придерживается духа соглашения по ядерной программеМеждународная панорама 6 октября, 1:41
Сборные Бразилии и Боливии сыграли вничью в матче квалификации ЧМ-2018Спорт 6 октября, 1:14
Президент и премьер Перу исполнили танец, чтобы вдохновить сборную на попадание на ЧМ-2018Спорт 6 октября, 1:05
Руди: сборная Германии собирается показать хороший результат на ЧМ-2018 в РоссииСпорт 6 октября, 0:53
Тренер англичан назвал важным моментом для страны выход команды на ЧМ-2018 по футболуСпорт 6 октября, 0:37
Лауреата Нобелевской премии мира назовут в Осло 6 октябряМеждународная панорама 6 октября, 0:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГАВАНА, 6 октября. /ТАСС/. Торгово-экономическое и финансовое эмбарго, введенное США против Кубы в 1962 году, причинило за весь период своего действия ущерб экономике карибской страны в размере $130,2 млрд. Такие данные, как сообщило Кубинское агентство новостей, представили в четверг специалисты Национального института экономических исследований островного государства.
Если же измерять потери от действующих уже более полувека санкций с учетом обесценивания доллара по отношению к золоту, то они достигнут $822,3 млрд.
По мнению кубинских властей, "блокада" (так официальная Гавана называет эмбарго) со стороны США остается главным препятствием для развития экономики страны.
Эксперты Национального института экономических исследований указали, что с апреля 2016 года по июнь 2017 года Куба потеряла из-за американских санкций $4,3 млрд - в два раза больше, чем требуется для ее стабильного экономического развития.
Согласно официальным оценкам, для роста экономики острову необходимы прямые иностранные инвестиции в объеме $2,5 млрд в год.
Первые санкции были введены США против Кубы в 1960 году в ответ на национализацию собственности американских граждан и компаний на острове. Борьба против эмбарго является приоритетом внешней политики карибской страны.
Начиная с 1992 года, Куба ежегодно представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство государств - членов всемирной организации.
В 2016 году впервые США и Израиль, всегда голосовавшие против резолюции, воздержались.