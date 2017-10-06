Торгово-экономическое эмбарго со стороны США нанесло Кубе ущерб в $130 млрд

ГАВАНА, 6 октября. /ТАСС/. Торгово-экономическое и финансовое эмбарго, введенное США против Кубы в 1962 году, причинило за весь период своего действия ущерб экономике карибской страны в размере $130,2 млрд. Такие данные, как сообщило Кубинское агентство новостей, представили в четверг специалисты Национального института экономических исследований островного государства.

Если же измерять потери от действующих уже более полувека санкций с учетом обесценивания доллара по отношению к золоту, то они достигнут $822,3 млрд.

По мнению кубинских властей, "блокада" (так официальная Гавана называет эмбарго) со стороны США остается главным препятствием для развития экономики страны.

Эксперты Национального института экономических исследований указали, что с апреля 2016 года по июнь 2017 года Куба потеряла из-за американских санкций $4,3 млрд - в два раза больше, чем требуется для ее стабильного экономического развития.

Согласно официальным оценкам, для роста экономики острову необходимы прямые иностранные инвестиции в объеме $2,5 млрд в год.

Первые санкции были введены США против Кубы в 1960 году в ответ на национализацию собственности американских граждан и компаний на острове. Борьба против эмбарго является приоритетом внешней политики карибской страны.

Начиная с 1992 года, Куба ежегодно представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство государств - членов всемирной организации.

В 2016 году впервые США и Израиль, всегда голосовавшие против резолюции, воздержались.