Трутнев: сахалинцы не должны пострадать из-за перераспределения нефтегазовых доходов

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что уровень жизни жителей Сахалинский области не ухудшится в связи с возможным перераспределением нефтегазовых доходов в регионе. Об этом в пятницу, по итогам встречи полпреда и губернатора региона Олега Кожемяко, сообщила пресс-служба правительства Сахалина.
"Губернатор Олег Кожемяко и полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном округе Юрий Трутнев обсудили возможные последствия от существенного сокращения расходов регионального бюджета в результате изменений законодательства по перераспределению нефтегазовых доходов. Юрий Трутнев подчеркнул, что при принятии любых решений ни в коем случае нельзя допустить ухудшения социального положения сахалинцев и курильчан", - сообщила пресс-служба.
Ранее стало известно, что правительство РФ намерено внести поправки в действующее бюджетное законодательство, предусматривающие перераспределение налога на прибыль от действующего с 1994 года соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-2". Сейчас 75% налоговых поступлений идет в казну Сахалинской области, 25% в федеральный бюджет. Правительство предлагает наоборот - 75% отправлять в федеральную казну, а 25% оставлять в региональной.
"Юрий Трутнев поручил Минфину РФ совместно с губернатором проработать вопросы обеспеченности безусловной сбалансированности регионального бюджета. В первую очередь таких первоочередных расходов как зарплаты бюджетников, льготы для различных категорий жителей области. В целом, обеспечение развитие экономики и социальной сферы на Сахалине и Курильских островах, а также продолжение реализации ключевых проектов в рамках территорий опережающего развития", - говорится в сообщении.
В свою очередь Олег Кожемяко отметил, что изменения в законодательство, которые на данный момент подготовлены в правительстве РФ, не могут не сказаться на социально-экономическом развитии Сахалинской области. Поэтому региональные власти по поручению полпреда будут активно взаимодействовать со всеми органами законодательной и исполнительной власти, чтобы проработать все вопросы, касающиеся дальнейшего развития Сахалина и Курильских островов.