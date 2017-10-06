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Кабмин распределил 9,9 млрд рублей регионам на строительство и ремонт дорог

Экономика и бизнес
6 октября, 7:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Отмечается, что принятые решения будут способствовать развитию и модернизации сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Правительство РФ распределило межбюджетные трансферты регионам в размере почти 9,9 млрд рублей на строительство и ремонт дорожной инфраструктуры. Об этом говорится в распоряжении правительства, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и опубликованном на сайте кабмина.

"Межбюджетные трансферты в общем размере 9,857 млрд рублей распределены между бюджетами субъектов Федерации на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства", - говорится в сообщении.

В частности, 1,4 млрд рублей выделено 11 регионам на строительство и ремонт дорожных искусственных сооружений, 3,8 млрд рублей - девяти регионам на "реализацию крупных особо важных для социально-экономического развития России проектов", 2,6 млрд рублей - 17 регионам на развитие пропускной способности сети автодорог, 2 млрд рублей - Хабаровскому краю на финансирование проектов, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства.

Также 103,6 млн рублей выделено Калининградской области и 15,4 млн рублей Омской области на реализацию региональных программ в сфере дорожной деятельности.

Отмечается, что принятые решения будут способствовать развитию и модернизации сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.

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