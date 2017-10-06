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Кабмин вносит в ГД законопроект об изменениях в федеральном бюджете 2017 года

Экономика и бизнес
6 октября, 8:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

В частности, доходы за 2017 год предлагается оценить в 14,72 трлн руб., расходы - в 16,73 трлн руб.

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Правительство РФ приняло решение внести в Госдуму законопроект, который направлен на корректирование основных характеристик федерального бюджета на 2017 год с учетом ожидаемой оценки исполнения федерального бюджета в этом году. Распоряжение о внесении, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано в пятницу на сайте правительства.

В частности, доходы за 2017 год предлагается оценить в 14,72 трлн руб. (планировалось - 14,68 трлн руб.), расходы - в 16,73 трлн руб. (планировалось - 16,6 трлн руб.), дефицит бюджета - 2,01 трлн руб. (планировалось - 1,92 трлн руб.).

"Предусматривается увеличение общего объема доходов на 41,5 млрд рублей, в том числе за счет увеличения нефтегазовых доходов в сумме 25,7 млрд рублей и ненефтегазовых доходов в сумме 15,8 млрд рублей. При этом по отношению к ВВП доля доходов практически не изменится. Общий объем расходов увеличивается на 125,7 млрд рублей (18,2% к ВВП), что на 0,2% выше утвержденного ранее уровня. Дефицит федерального бюджета в 2017 году составит 2,2% к ВВП, что на 0,1% выше утвержденного ранее уровня", - отмечается в пояснительной записке к распоряжению.

Вносимый законопроект также предусматривает перераспределение бюджетных средств федерального бюджета на 2017 год по предложениям ответственных исполнителей государственных программ.

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