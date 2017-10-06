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Суд принял жалобу Siemens на отказ в обеспечении по иску к "Технопромэкспорту"

Экономика и бизнес
6 октября, 9:30 UTC+3

Siemens подал иск к "Технопромэкспорту" из-за ситуации с поставками турбин для крымских ТЭС

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Материал из 1 страницы
© EPA/CLEMENS BILAN

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Девятый арбитражный суд принял к производству апелляционную жалобу Siemens AG на отказ Арбитражного суда города Москвы в обеспечении по иску корпорации к ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие Siemens и компании "Силовые машины") и "Технопромэкспорту". Это следует из материалов суда.

Siemens подал иск к "Технопромэкспорту" из-за ситуации с поставками турбин для крымских ТЭС в июле этого года.

Турбины для крымских ТЭС

В настоящее время "Технопромэкспорт" строит две газовые ТЭС мощностью по 470 МВт в Севастополе и Симферополе.

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Ввод станций в эксплуатацию состоится 18 июня 2018 года.

В июле 2017 года разгорелся скандал вокруг поставок турбин на строящиеся ТЭС. На крымских станциях планировалось ставить турбины, сделанные по технологии Siemens, но в конце 2016 г. немецкий концерн блокировал поставки из-за санкций Евросоюза.

В июле этого года агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Россия, несмотря на санкции, поставила в Крым турбины Siemens.

Концерн позднее подтвердил, что все четыре газотурбинные установки для крымских тепловых электростанций оказались производства Siemens и были поставлены на полуостров в обход санкций ЕС.

После этого Siemens подал иск против представителей "Технопромэкспорта".

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Госкорпорация "Ростех", в свою очередь, заявила, что "Технопромэкспорт" приобрел четыре комплекта газотурбинных установок "на вторичном рынке". Производитель оборудования при этом не уточнялся.

Как заявлял ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, российская сторона обеспечила максимальную юридическую корректность при использовании технологий Siemens в производстве турбин для ТЭС в Крыму. Министр отмечал, что Симферопольская и Севастопольская ТЭС будут оснащены турбинами российского производства, но с использованием зарубежных элементов. У турбин есть российский сертификат, отмечал Мантуров. В Siemens же заявили о приостановке поставок энергооборудования российским компаниям.

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Ситуация с поставками турбин для ТЭС в Крыму
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