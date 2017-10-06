Лавров: рост товарооборота РФ с Казахстаном во многом связан с интеграцией в ЕврАзЭС

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АСТАНА, 6 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров связывает положительную динамику в товарообороте России с Казахстаном с функционированием Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС).
"Хочу отметить, что, несмотря на все сложности мировой экономики и прочие факторы, у нас в январе-июле этого года почти сорокапроцентный рост взаимной торговли. Во многом видим в этом результат интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, идея создания которого принадлежит Нурсултану Абишевичу Назарбаеву", - сказал Лавров в пятницу на переговорах с казахстанским коллегой Кайратом Абдрахмановым в Астане в ходе визита, приуроченного к 25-летию установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном.
По словам российского министра, в Москве отмечают "традиционный интенсивный характер развития российско- казахского взаимодействия, стратегического партнерства, союзничества". "Прежде всего, это обусловлено прекрасными личными отношениями между нашими президентами, - отметил Лавров. - Их ближайшая встреча запланирована в Сочи - там пройдет Совет глав государств СНГ и Высший евразийский экономический совет".
Со своей стороны Абдрахманов заявил, что визит Лаврова в Астану "в канун важной даты 25-летия установления дипломатических отношений подчеркивает стратегический уровень взаимоотношений между государствами". "Трудно переоценить тот вклад, который вносят главы государств в наше сотрудничество", - сказал глава МИД Казахстана.
Абдрахманов также подчеркнул плодотворность "астанинского процесса" по Сирии.