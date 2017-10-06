Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: рост товарооборота РФ с Казахстаном во многом связан с интеграцией в ЕврАзЭС

Экономика и бизнес
6 октября, 9:47 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 6, октября. /ТАСС

Глава МИД РФ добавил, что в Москве отмечают традиционный интенсивный характер развития российско-казахского взаимодействия, стратегического партнерства, союзничества

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТАНА, 6 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров связывает положительную динамику в товарообороте России с Казахстаном с функционированием Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС).

"Хочу отметить, что, несмотря на все сложности мировой экономики и прочие факторы, у нас в январе-июле этого года почти сорокапроцентный рост взаимной торговли. Во многом видим в этом результат интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, идея создания которого принадлежит Нурсултану Абишевичу Назарбаеву", - сказал Лавров в пятницу на переговорах с казахстанским коллегой Кайратом Абдрахмановым в Астане в ходе визита, приуроченного к 25-летию установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном.

По словам российского министра, в Москве отмечают "традиционный интенсивный характер развития российско- казахского взаимодействия, стратегического партнерства, союзничества". "Прежде всего, это обусловлено прекрасными личными отношениями между нашими президентами, - отметил Лавров. - Их ближайшая встреча запланирована в Сочи - там пройдет Совет глав государств СНГ и Высший евразийский экономический совет".

Со своей стороны Абдрахманов заявил, что визит Лаврова в Астану "в канун важной даты 25-летия установления дипломатических отношений подчеркивает стратегический уровень взаимоотношений между государствами". "Трудно переоценить тот вклад, который вносят главы государств в наше сотрудничество", - сказал глава МИД Казахстана.

Абдрахманов также подчеркнул плодотворность "астанинского процесса" по Сирии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Казахстан
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Не менее 16 человек погибли при столкновении автобуса с поездом во Владимирской области
2
Минобороны РФ: база США в Эт-Танфе используется группами ИГ для вылазок против Сирии
3
В СК уточнили число погибших в ДТП под Владимиром
4
Надежный и проверенный: почему истребитель МиГ-29 "сводит НАТО с ума"
5
США тревожит интерес их союзников к приобретению у России системы С-400
6
Столичные пенсионеры смогут получить образование в первом университете для пожилых людей
7
Строители в Петербурге за 827 дней сделали "Лахта центр" самым высоким зданием в Европе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама