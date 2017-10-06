Строители в Петербурге за 827 дней сделали "Лахта центр" самым высоким зданием в Европе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Башня "Лахта центра" в Санкт-Петербурге, куда переедут структуры "Газпрома", стала самым высоким зданием в Европе. Преодолеть рекордную отметку в 374 метра строителям удалось раньше срока - за 827 дней. Об этом сообщила пресс-служба многофункционального комплекса (МФК) "Лахта центр".

Ранее сообщалось, что рекордной отметки здание достигнет к концу года.

"Российский супертолл "Лахта центр" - доминанта многофункционального комплекса, который возводится в Санкт-Петербурге, - стал самым высоким зданием Европы, преодолев рубеж в 374 метра. 827 дней - столько времени занял путь Лахта Центра от старта поэтажного строительства до самого высокого здания на европейском континенте", - говорится в сообщении.

Достижения строителей

Строительство небоскреба ведется рекордными темпами. Как отметили в пресс-службе, возведение началось в августе 2015 года, и менее чем через год, 27 июня 2016 года, башня уже стала самым высоким зданием в Петербурге, достигнув отметки в 147 метров.

"В январе 2017 петербургский небоскреб перерос топового "испанца" Torre de Cristal, чьи 250 метров возвышаются над Мадридом. В начале апреля башня обогнала немцев - Commerzbank Tower (259 м) и перешла в категорию супертоллов - сверхвысоких небоскребов. На день космонавтики 12 апреля - оставила позади лондонский The Shard (306 м)", - сообщили в пресс-службе.

Башня возводится в условиях самой сложной, 3-й грунтовой категории, говорится в сообщении. Исследования, которые проводились до начала строительства, заняли четыре года, и было привлечено 13 компаний, среди которых ПКБ "Инфорспроект" под научным руководством академика В.И. Травуша, одного из проектировщиков Останкинской телебашни.

"Сваи под небоскребом достигают диаметра 2 метра и являются самыми широкими в мире. Коробчатый фундамент башни включает три плиты. Операция по бетонированию отмечена в Книге рекордов Гиннесса", - сказано в сообщении пресс-службы.

Генеральным подрядчиком строительства является компания Renaissance Construction, которая уже работала над проектами и строительством зданий и сооружений в разных странах мира, в том числе, башни "Эволюция" в "Москва-сити".

Переезд Газпрома

В Санкт-Петербург уже переведены несколько подразделений "Газпрома", включая "Газпром нефть". В конце 2014 года "Газпром экспорт" переехал в новый офис на площади Островского в Санкт-Петербурге.

Согласно планам, часть структур "Газпрома" переместится в пока еще строящийся "Лахта центр". Сообщалось, что там расположится штаб-квартира "Газпром нефти", а также подразделения самого "Газпрома". По планам девелопера, офисные помещения будут преимущественно сосредоточены в основной доминанте проекта - башне - и займут в ней 129,9 тысячи квадратных метров на 86 этажах. Еще около 10 тысячи квадратных метров офисных площадей расположатся в помещениях многофункционального здания.

Строительство "Лахта центра" ведется на участке между Приморским шоссе и побережьем Финского залива. Его высотной доминантой станет башня высотой 462 метра, расположенная на стилобате. Проект рассчитан для работы и досуга 8 тысяч человек.

Предполагается, что, помимо структур "Газпрома", в здании разместятся аффилированные с ним компании, гостиница, а также общественно-культурные пространства - планетарий, образовательный центр, концертный зал. Завершение строительства намечено на 2018 год, открытие первых объектов - на лето 2019 года.