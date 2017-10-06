Зарплаты в удмуртском Сарапуле за три года вырастут до 25% за счет создания ТОР

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Создание территории опережающего развития (ТОР) в городе Сарапул в Удмуртии позволит обеспечить рост зарплат на 20-25% в течение двух-трех лет, сообщил ТАСС в пятницу глава города Александр Ессен.

"Мы ожидаем, что с открытием новых производств, мы по средней зарплате перейдем за рубеж 35-40 тыс. рублей. Через два-три года мы ожидаем примерно тысяч 35-36 рублей, рост будет порядка 20-25%", - сказал Ессен, добавив, что по итогам 2016 года средняя зарплата в городе составляет 27 400 рублей.

Он отметил, что ТОР повысит конкурентоспособность города в области привлечения новых инвесторов, производств.

"Городу это дает снижение безработицы, увеличение средней заработной платы. Мы надеемся, что будут приходить современные, высокотехнологичные предприятия, кто готов платить заработную плату не на уровне минимальной, а на нормальном общероссийском уровне", - уточнил Ессен.

Рост НДФЛ и улучшение демографии

По словам Ессена, рост числа занятых и средней зарплаты повлечет и рост отчислений НДФЛ, а это один из основных источников пополнения бюджета города. "Пополняется бюджет города - больше становится возможностей на решение социальных вопросов: содержание социальных объектов, ремонт или строительство, благоустройство города.

В целом это преобразует городскую среду, ну и настроение населения", - сказал он, отметив, что еще один положительный фактор - это рост численности населения, который власти ожидают через два-три года.

По мнению и. о. первого зампреда правительства Удмуртской Республики Александра Свинина, получение Сарапулом статуса территории опережающего развития - большой шаг вперед для развития и города, и региона в целом.

"Для резидентов ТОР предусмотрены существенные преференции и льготы, что позволит предпринимателям наращивать объемы производства, осваивать новые направления. К 2027 году планируется привлечь 4,5 млрд рублей инвестиций и создать 2,5 тыс. рабочих мест", - сказал он.

Свинин уточнил, что на данный момент есть предварительные соглашения с 17-ю предприятиями, которые готовы создавать новые рабочие места в Сарапуле и вкладывать инвестиции.

В их числе - создание высокотехнологичного производства световых приборов, интеллектуальных систем освещения и световой сигнализации на светодиодах для легкового и грузового транспорта с применением отечественной элементной базы, техническая разработка и изготовление электромоторов для бытовой техники, неметаллической композитной арматуры, стекловолокна и композитных изделий.

Планируется создание производства центробежного литья, лифтового оборудования, приводов для трубопроводной арматуры, обуви, комбикормов, строительство тепличного комплекса по производству цветочной продукции и спортивно-оздоровительного комплекса.

По мнению Свинина, результатом улучшения инвестиционного климата станет устойчивое социально-экономическое развитие территории, и республика обретет центр притяжения для новых проектов.

ТОР обеспечит независимость

Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что присуждение Сарапулу статуса ТОР обеспечит принципиально новые возможности для развития.

"Это создание высококвалифицированных рабочих мест, привлечение инвестиций. ТОР позволяет создать максимально комфортные условия для ведения бизнеса. Впоследствии это должно конвертироваться в развитую инфраструктуру и социальное развитие региона", - привели слова главы в его пресс-службе.

Бречалов добавил, что создание ТОР "Сарапул" позволит диверсифицировать экономику моногорода, снизить зависимость от градообразующих предприятий (ОАО "Сарапульский электрогенераторный завод", ОАО "Элеконд", АО "Сарапульский радиозавод") и повысить инвестиционную привлекательность территории города.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о создании в РФ четырех новых территорий опережающего развития - в Мордовии, Удмуртии, Ярославской и Саратовской областях. По его словам, за счет создания таких территорий за 10 лет в эти регионы удастся привлечь в общей сложности более 20 млрд рублей. Планируется создать порядка 6 тыс. рабочих мест.