Курс доллара к рублю на открытии торгов подрос до 57,73 рубля

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 57,73 рубля.

Курс евро прибавил также 3 копейки - до 67,55 рубля.

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,28%, до 2094,27 пункта.

Долларовый индекс РТС снизился на 0,1% и достиг уровня 1142,92 пункта.