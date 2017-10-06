Курс доллара к рублю на открытии торгов подрос до 57,73 рубля

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 57,73 рубля.
Курс евро прибавил также 3 копейки - до 67,55 рубля.
Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,28%, до 2094,27 пункта.
Долларовый индекс РТС снизился на 0,1% и достиг уровня 1142,92 пункта.