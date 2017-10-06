Первый промпарк в Петрозаводске планируется создать к концу 2019 года

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 октября. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Первый промышленный парк в Петрозаводске планируется открыть к концу 2019 года почти за 500 млн рублей, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии.

"Объявлен аукцион на выполнение работ по строительству в Петрозаводске инфраструктуры первого в городе промышленного парка. Максимальная цена контракта - 483 млн 769 рублей. Это средства федерального и регионального бюджетов", - сказали в пресс-службе.

По его словам, победитель аукциона, в частности, должен построить здание промышленного парка в районе Пряжинского шоссе, провести электрические сети, канализации, водо-, тепло- и газоснабжение, проложить дороги на территории объекта, благоустроить и озеленить территорию.

"Планируется, что работы будут завершены в декабре 2019 года", - отметили в Минстрое республики.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе мэрии Петрозаводска, в настоящее время есть семь заявок от инвесторов, которые намерены организовать различные производства в промпарке. "В частности, речь идет о производствах по выпуску печей, каминов, мебели, а также обработке камня", - отметили в пресс-службе.

Создание промышленного парка в Петрозаводске включено в федеральную целевую программу (ФЦП) "Развитие Республики Карелия до 2020 года". В результате выполнения ФЦП в республике должен улучшиться инвестиционный и предпринимательский климат, способствующий привлечению инвестиций, начать развитие экспортно ориентированные и импортозамещающие производства, повыситься конкурентоспособность республики в Северо-Западном федеральном округе за счет устранения инфраструктурных ограничений экономического развития.