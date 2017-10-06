Дворкович: кабмин готовит постановление о компенсации затрат на перевозку зерна к портам

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Правительство РФ готовит постановление, компенсирующее часть затрат на перевозку зерна железнодорожным транспортом из регионов, удаленных от портов, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, выступая на Съезде Российского зернового союза.

"В высокой стадии готовности находится постановление правительства, которое обеспечит компенсацию части затрат на перевозку ж/д транспортом до портов из дальних регионов, список будет указан в постановлении. По нашим оценкам, это позволит дополнительно вывезти 3 млн тонн зерна", - сказал он.

Дворкович также сообщил, что правительство рассматривает проведение зерновых интервенций в этом сельхозгоду. "Тем не менее, смотрим, нет ли необходимости вернуться к зерновым интервенциям. Это недешевая мера регулирования экспорта, тем не менее, изучаем этот вопрос и не исключаем, что это нужно будет сделать в этом сельхозгоду", - сказал он, добавив, что правительство надеется на стабилизацию цен на зерно, благодаря такому набору мер.

По его словам, при стабильной господдержке можно увеличить производство зерна еще на 50% по отношению к текущим объемам, если это будет нужно рынку.

"Если смотреть технически на цифры, мы понимаем, что при стабильной государственной поддержке, или чуть-чуть увеличивающейся из года в год, в меру возможности, можно еще процентов на 50 нарастить производство (зерна - прим. ТАСС) при желании, если это необходимо и действительно будет доходно для бизнеса", - сказал он.

Чиновник отметил, что при существующих рекордных урожаях зерна внутренний рынок не может принять все текущие объемы, и правительство видит приоритетным направлением развитие экспорта зерна.

В этой связи Дворкович заметил, что у правительства нет планов по введению экспортной пошлины на зерно.

Ранее глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев говорил, что для стабилизации внутренних цен на зерно России необходимо избавиться от излишков на рынке в объеме 3-5 млн т.

Минсельхоз ожидает, что урожай пшеницы в РФ в 2017 г. составит 81,4 млн т., урожай зерновых прогнозируется на уровне 128 млн т. При этом по оценкам Минсельхоза, экспортный потенциал зерновых из России в 2017-2018 сельхозгоду составит 53,5 млн т. Прогноз экспорта зерна в 2017-2018 сельхозгоду - 45 млн т.

РЖД с 1 октября ввели скидку в размере 10,3% на экспортную перевозку зерна из регионов, удаленных от морских портов, - со станций, расположенных в границах Воронежской, Орловской, Тамбовской, Оренбургской, Саратовской, Новосибирской и Омской областей. Как указывала компания, под действие скидки подпадает пшеница, рожь, овес, ячмень, кукуруза, рис, гречиха, бобы, горох, фасоль и другие зерновые.