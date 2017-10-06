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Индекс ММВБ поднялся до 2100 пунктов впервые с конца февраля

Экономика и бизнес
6 октября, 11:24 UTC+3 МОСКВА 6, октября. /ТАСС

РТС также умеренно укрепляется, увеличившись, по состоянию на 11:10 мск, на 0,11%, до 1145,3 пункта

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Индекс ММВБ Московской биржи поднялся на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии, достигнув отметки в 2100,76 пункта, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз индекс ММВБ превышал рубеж в 2100 пунктов 24 февраля 2017 года.

В свою очередь, индекс РТС умеренно укрепляется, увеличившись, по состоянию на 11:10 мск, на 0,11%, до 1145,3 пункта.

Курс доллара к рублю на валютной секции биржи прибавил 0,1%, до 57,76 руб., евро опустился на 0,02%, до 67,51 руб.

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