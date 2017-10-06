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Экономия от снижения энергопотребления в Москве к 2020 году составит порядка 40%

Экономика и бизнес
6 октября, 11:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

С 2010 года энергопотребление в столице снизилось на 25%

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Экономия от снижения энергопотребления в Москве снизится на 40% к 2020 году. С 2010 года энергопотребление снизилось на 25% благодаря системной работе столичных властей с инфраструктурными монополиями, сообщил в пятницу мэр города Сергей Собянин.

"Мы видим, что к 2020 году эта экономия по сравнению с 2010 годом составит около 40%. Это означает миллиарды и миллиарды рублей, сэкономленных как жителями, так и промышленными предприятиями. И без взаимной работы этого невозможно достичь", - сказал мэр, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.

По его словам, развитие мегаполисов без инфраструктурных монополий невозможно. При этом в Москве, отметил мэр, работают одни из крупнейших в мире инфраструктурных компаний, такие как Мосводоканал, Мосгаз, электросетевые и тепловые компании. "С учетом специфики Москвы как северного города по сравнению с другими мегаполисами все это накладывает очень серьезное влияние на развитие и города и инфраструктуры. Без серьезных вложений никакого развития, никаких частных инвестиций нам не увидеть", - пояснил Собянин.

Так, по его словам, если вовремя энергетическая компания не подвела теплоснабжение к жилым домам, целые микрорайоны остаются незаселенными, а задержка подведения газа и электроэнергии задерживает запуск новых предприятий.

"С другой стороны, потакать постоянно растущим запросам монополий на инвестиции тоже нельзя. У нас достаточно много планов по развитию промышленности, недвижимости. В то же время переинвестирование монополий приводит к риску повышения тарифов, что в целом ложится на плечи потребителей и городскую экономику", - отметил мэр.

Он добавил, что задача городских властей - обеспечить баланс интересов крупных монополий, сетевой инфраструктуры и потребителей. "С одной стороны, мы не должны убивать инфраструктурную компанию, давать оптимальные тарифы, чтобы она развивалась, с другой стороны, мы должны быть на стороне потребителей и смотреть на качество услуг и объем инвестиций, которые монополия вкладывает в ту или иную инфраструктуру, чтобы тарифы не повышались", - сказал Собянин.

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