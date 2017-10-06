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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Правительство еще не приняло решение о судьбе "ВИМ-Авиа", но компания будет работать минимум до конца фестиваля молодежи в Сочи (пройдет с 14 по 22 октября) и перевозить его участников.
Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в кулуарах съезда Российского зернового союза.
"Не приняло (решения). Нам просто еще надо несколько дней эти самолеты использовать без каких-либо потрясений, в том числе и для доставки участников фестиваля молодежи и студентов в Сочи, для их возвращения, - сказал Дворкович. - Эти самолеты были запланированы для доставки участников фестиваля, в том числе из других стран. И нам нельзя сейчас остановить компанию".
По его словам, "ВИМ-Авиа" взяла на себя обязанность перевезти участников форума, и эта задача будет выполнена.